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Gündem CHP'nin izinsiz çalışması durduruldu
Gündem

CHP'nin izinsiz çalışması durduruldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nın kiraladığı binada izin alınmadan yaptığı tadilat çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından durduruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 00:00:00 -
CHP'nin izinsiz çalışması durduruldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı, kiraladığı yeni binasında ilgili kurumlardan izin alınmayarak tadilat işlemleri başlattı. Şikayet üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Canan Kaftancıoğlu'nun yönettiği CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni binasındaki izin alınmadan yapılan tadilat çalışmalarını durdurdu.

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