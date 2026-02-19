  • İSTANBUL
CHP'nin İslam karşıtlığı bitmiyor! Dün Okulda başörtüsüne karşıydılar bugün de Ramazan'a
Gündem

CHP'nin İslam karşıtlığı bitmiyor! Dün Okulda başörtüsüne karşıydılar bugün de Ramazan'a

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, okullarda Ramazan ayına yönelik etkinlikler düzenlenmesine karşı çıkarak bunun Anayasa ve eğitim ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, okullarda Ramazan kapsamında dini içerikli etkinlikler düzenlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ANAYASA VE EĞİTİM BİLİMİNE AYKIRI” İDDİASI

Öztürkmen, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Okullarda dini etkinlikler düzenlemek açıkça Anayasa’ya, eğitim bilimine ve uluslararası çocuk hakları sözleşmesine aykırıdır.”

CHP’li vekil, devlet okullarında yürütülen faaliyetlerin laiklik ilkesi ve bilimsel eğitim anlayışı çerçevesinde planlanması gerektiğini savundu.

