BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti
Dünya

BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ramazan ayı dolayısıyla 1440 mahkum için af kararı aldı. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan aftan yararlanacak hükümlülerin para cezalarını da kendi tarafından ödenmesi talimatı verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ramazan ayı münasebetiyle 1440 mahkum hakkında af kararı verdi.

Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Al Nahyan, ramazan ayı dolayısıyla hükümlülere yeni bir hayata başlamaları için fırsat vermek ve ailelerinin üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla af kararı çıkardı.

 

Hükümlülerin para cezalarını da kendi tarafından ödenmesi talimatı verdi

Al Nahyan'ın çıkardığı kararla çeşitli suçlardan hüküm giymiş, hapishane ve ıslahevinde bulunan 1440 kişi affedildi.

Devlet Başkanı Al Nahyan, aftan yararlanacak hükümlülerin para cezalarını da kendi tarafından ödenmesi talimatı verdi.

BAE'de her yıl ramazan ayı öncesi aile bağlarını güçlendirmek, mahkumlara ikinci bir fırsat vermek ve onları topluma kazandırmak için Devlet Başkanı tarafından af kararı çıkartılıyor.

