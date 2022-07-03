CHP’nin hayali idam sehpaları kurmak

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Laiklik ve İslam hakkındaki haklı beyanı takdir toplayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a yönelik Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) idam tehdidine tepkiler çığ gibi büyüyor. Yöneticileri defalarca “TC’yi yıkmaya teşebbüsten” hakim karşısına çıkan, milleti denize dökmekle tehdit eden CHP’li Hüsnü Bozkurt’un başında olduğu ADD, Cumhurbaşkanı Receo Tayyip Erdoğan’a yönelik tepki çeken saldırısından sonra şimdi de milletin bağrına bastığı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u hedef alıyor.

Müslüman azınlık olamaz

Yavuz, tarihi gerekçelerle düşüncesini şöyle açıklamıştı: “Koca bir imparatorluk dağıldı küçük bir karaya sıkıştık” ifadelerini kullanmıştı. Vali Yavuz konuşmasının devamında, “Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da ki biz laikliği yanlış anlıyoruz hâlâ. Bu ülkede ket, çelik fanus devletin ideolojisi İslam’dır. Lozan’a bakarsanız Lozan da aynıdır. Bu ülkede sadece ve sadece azınlıklar gayrimüslimlerdir. Bir daha söylüyorum. Atatürk’ü de anlamayanlar var ülkede, devleti de anlamayanlar var. Bu ülkede azınlıklar sadece ve sadece gayrimüslimlerdir. Müslüman hiçbir unsur bu ülkede dün de bugün de azınlık değildir.”

İslam alimi Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin cenazesine katıldığı gerekçesiyle Başkan Erdoğan’a suç duyurusunda bulunan hadsiz ADD, “Devletin ideolojisi İslam’dır” dedi diye Vali Yavuz’u da idamla tehdit etti. Hakikati dillendiren Yavuz hakkında suç duyurusunda bulunan ADD’den yapılan açıklamada, “Gerekirse bugün 102. yılını dolduran İstiklal Mahkemeleri’ni tekrar kurmaktan çekinmeden demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacağız” denildi.

İstiklal Mahkemeleri zulmü

Siyasilerin, alimlerin ve sivil vatandaşların, hukukçu dahi olmayan CHP’lilerce yargılanıp delilsiz belgesiz şekilde ipe gönderildiği İstiklal Mahkemeleri zulmüyle valiyi tehdit etme cüreti gösteren ADD’nin hadsizliğine tepki gösteren hukukçular, bu alçaklığın kolluk ve yargı marifetiyle cezalandırılması gerektiğini söyledi. Akit’e konuşan insan hakları aktivistleri ise azgın azınlığa had bilme çağrısı yaptı...

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Disiplin Kurulu Üyesi Av. Yaşar Gürkan: “Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un açıklamasında gayri hukuki hiçbir ifade bulunmamaktadır. Vali Yavuz sonuna kadar haklıdır.

Asıl suçu ADD sergilemiştir

Asıl suçu ADD sergilemiştir. Bir sivil toplum kuruluşu devletin meşru kamusal gücünü tehdit edemez. Devletin rejimini bahane ederek aleni şekilde hakaret ediyorlar. Bu, TCK’da mucip fiillerdir. ‘Tekrar İstiklal Mahkemesi kurulur’ diyerek açıkça Vali’yi tehdit etmişlerdir. İstiklal Mahkemeleri’nde nasıl hukuksuzca yargılamalar yapıldığı tarihi hakikattir. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı mutlaka tahkikat başlatmalıdır. Ardından amme davası açılmalıdır. Topluma, kamuya ve resmi mercilere yönelik bir hakaret söz konusudur burada. Basın Savcılığını vazifeye davet ediyoruz. Yürütmenin de yargının mutlaka bu hukuksuzluğun üzerine gitmesi gerekmektedir.”

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Başkanı Ali Akbaş: “CHP’nin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. Geçmişte İstiklal Mahkemeleri kurarak 500 bin kişiyi idam eden bu zalimler yine iktidar olmanın ve yine o idam sehpalarını kurmanın hayalini kuruyor. Allah göstermesin iktidara gelirlerse geçmişte yaptıklarını aynen tekrarlayacaklarını bu açıklamayla bir defa daha göstermişlerdir. Bu ülkede İstiklal Mahkemesi kurulacaksa sanık sandalyelerine ADD ve diğer CHP artıkları oturtulmalıdır. Bizler Vali Seddar Yavuz’un sözlerine katılıyor, bin yılda İslam için 50 milyon şehit vermiş olan insanımızın dininin İslam olduğunu, devletin de ideolojinin İslam olduğunu tekrarlıyoruz.

İdam sehpası kurdurmayız

Kocaeli merkezli bir dernek olarak bu güzide şehirde mankurtlara bir daha asla idam sehpası kurdurmayız. Bu milletin ve milletin adamlarının boynuna ilmek geçirme hevesinde olanlar aklını başına alsınlar. Hiç kimse devletin idarecilerini, cumhurbaşkanını, valisini, kaymakamınını idam sehpasıyla tehdit edemez. Azgın azınlık haddini bilmelidir. Bu millet idarecisini, alimini, kanaat önderini artık çakallara yem etmez. ADD, 15 Temmuz’dan ders alsın. Ahirette zaten hesap verecek olan bu zorbalar, dünyada cezasız kalmalarından dolayı böylesine pervasız ve küstahtırlar. Yargı muhakkak harekete geçmeli ve insan haklarını hiçe sayan bu zorbalara gerekli cezayı vermelidir.”