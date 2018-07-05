CHP'nin faturaları alay konusu oldu!

Sandık başı verilerini paylaşan Anadolu Ajansı'na alternatif olarak geliştirilen Adil Seçim Platformu, seçmenlerin beklentilerini karşılayamadıklarını açıklayarak seçmenden özür dilemişti. Seçimle ilgili kendi sistemini kuran CHP de farklı bir sonuç açıklayamamış, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gecesi sonuçları kabul ettiğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP öncülüğünde sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilen Adil Seçim Platformu organizasyonunun, 7 milyon lira ödediği iddiasına Twitter'dan "faturalı" cevap verdi.

Adıgüzel, “CHP’nin sistemi çalışmadı yalanıyla bizleri hedef gösterme gayretleri boşa çıkınca şimdi de Adil Seçim Mobil Uygulaması’na 7 milyon lira ödediler yalanıyla sahneye çıktılar. Sözüm ona bu gazeteciler beni arayıp maliyeti sorsa faturaları gönderebilirdim. Faturalar ektedir” diye yazarak yaklaşık 80 bin liralık faturayı paylaştı.

Odatv’ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da faturaların doğru olduğunu aktardı. Özkan bu paranın imece usulüyle toplanarak platforma aktarıldığını söyledi.

İşte o faturalar:

FATURA SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE...

Öte yandan seçim sonuçlarıyla ilgili teknolojik bir altyapı kurulması sırasında el yazısıyla fatura kesilmesi sosyal medyada da birtakım tartışmalara neden oldu.

Birçok kullanıcı, Adıgüzel'in paylaşımını yorum yağmuruna tutarken, faturaya eleştiriler yapıldı.

İşte o paylaşımlar: