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Siyaset CHP'nin belediyecilik anlayışı! Erdal Beşikçioğlu'nun ilk icraati Behzat Ç.'yi çekmek olacak
Siyaset

CHP'nin belediyecilik anlayışı! Erdal Beşikçioğlu'nun ilk icraati Behzat Ç.'yi çekmek olacak

Yeniakit Publisher
2024-04-06 22:50:00 - 2024-04-06 22:53:55
CHP'nin belediyecilik anlayışı! Erdal Beşikçioğlu'nun ilk icraati Behzat Ç.'yi çekmek olacak

31 Mart yerel seçimlerinde MHP'li adayı geride bırakarak Etimesgut'ta belediye başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun, ilk yapacağı icraat tepki çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından dizideki karakterleriyle halka tanıtılan Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizi çekimlerine başlayacağını açıkladı.

CHP'de 31 Mart yerel seçimleri öncesi adaylığı krize neden olan Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun seçimi kazandıktan sonra yaptığı açıklama tartışmaları beraberinde getirdi.

Seçim sürecinde yaptığı açıklamalarda projelerinin yetersizliğinden dolayı eleştirilen Beşikçioğlu, dizi çekimlerine devam edeceğini ifade ederek "Behzat Ç.'yi Etimesgut halkımızla beraber çekeceğiz." diye konuştu.

'İmam hatip' hazımsızlığı tepki çekmişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından oynadığı dizilerdeki karakterleriyle tanıtılmasıyla tepki çeken Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde adaylığı açıklandıktan sonra ilk olarak İmam Hatipleri hedef almıştı. Beşikçioğlu, İmam Hatip liselerinden mezun olan öğrencilerin travma yaşadığını iddia ederek skandal ifadeler kullanmıştı.

Mansur Yavaş ile 'aday' krizi ile gündeme gelmişti

Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut ilçesi belediye başkan adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın rıza göstermediği gündeme gelmişti.

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