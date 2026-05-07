CHP’nin arka bahçesi DHKP-C’li militanların Türk Bayrağına saldırısına anlamlı cevap: Öğrenciler ODTÜ’ye Türk Bayrağı astı

Dünkü şenlikte, tribünde Türk bayrağı açanların üzerine yürüyen ve başlarında 60 yaşlarında bir militanın bulunduğu DHKP-C mensubu oldukları söylenen grup, öğrencilere öldüresiye saldırarak darp etmişti. CHP’nin arka bahçesi olarak görülen DHKP-C’li militanlar, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın göbeğindeki üniversitenin stadyumunda, “Burada Türk Bayrağı açamazsınız. Öldürürüz sizi” diye haykırmıştı.

“ODTÜ, VATANSEVERLİĞİN VE BİLİMİN KALESİDİR”

Bayram ve vatan düşmanlarına inat, okul binasına dev bir Türk Bayrağı asan Türkiye Gençlik Birliği üyesi öğrenciler, “ODTÜ, vatanseverliğin ve bilimin kalesidir. Türk gençliğini ODTÜ'de ve tüm üniversitelerde Türk bayrağı altında birleşmeye çağırıyoruz” mesajını paylaştı.