CHP’nin 28 Şubat aşkı

Yavuz Selim İstanbul

CHP’li ilçe başkanının hem Başkan Erdoğan’ı hem AK Partililere yönelik “köklerini kazıyacağız” açıklaması, CHP zihniyetinin ne olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

“Köklerini kazıyacağız”

‘Dostlarıyla’ iktidar rüyası gören CHP zihniyeti 28 Şubat’a dönüş sinyalleri vermeye devam ediyor. CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir’in Başkan Erdoğan’ı hedef alarak AK Parti seçmenini tehdit eden korkunç sözleri ceberut kafanın son ifşaatı oldu. Emir, “Bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız, bir daha gelmesinler diye köklerini kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız, sustaracağız” dedi. Salondaki CHP’lilerin büyük alkış desteği verdiği bu nefret açıklaması, partideki azgınlığın haf safhaya ulaştığını gösterdi.

‘Çarsaf'a dolandılar

Çarşaflı Müslümanları zincire bağlayarak kutlama yapan CHP’de milletvekili Hüsnü Bozkurt’un “Sizi İzmir’e kadar kovalar denize dökeriz” tehdidi aynı zihniyete işaret etmişti. CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in “’AK Parti’yi iktidardan indirin bakın onları nasıl yargılıyoruz göreceksiniz’ diyen başsavcılar var” sözü, Gürsel Tekin’in “iktidara geldiğimiz gün medyaya el koyacağız” söylemi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın PKK-FETÖ’cü KHK’lıları göreve iade vaadi, CHP iktidarında Türkiye’yi nasıl bir felaketin beklediğinin ipucunu veriyor.

Daha da azgınlar

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Araştırmacı Yazar Fazıl Duygun, şunları dile getirdi: “CHP zihniyeti budur. Söylem ve eylemleri gösteriyor ki, eğer iktidara gelirlerse Türkiye 28 Şubat’tan daha beter günler yaşar.. CHP’nin ana damarı, milletin inancını, kültürünü, tarihini aşağılayan, Batı’nın kuklası olmuş bir zihniyettir. Saadet Partisi’ni yanına alarak dindarlara ne kadar ılımlı mesaj verirlerse versinler CHP’nin ana damarı bir şekilde kendisini belli ediyor. Ne kadar İslam’a saygılı olup Müslümanların değerleriyle barıştığını iddia etse de mayası hep aynıdır. O maya da Müslüman düşmanlığıdır. Erdoğan sonrasında Türkiye’yi ne hale getireceklerini gösteriyorlar.”

Topluma kin kustu

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır da, CHP’nin 1930’daki ceberut zihniyetini hâlâ taşıdığını belirterek, şunları söyledi: “Seçim öncesi farklı imajları varmışçasına insanlara hoşgörü ve kardeşlik ortamı sunacakmış gibi portre çizseler de özünde Türk’e dinini unutmaya matuf bir organizasyondur CHP. Bu ülkede bin yıldan daha fazla sürede getirilmiş olan bütün değerlere düşman bunlar. Tayyip Erdoğan bir simgedir. Bir adamın uzun süre liderlik yapması değil milli manevi değerlerin simgesi haline gelmesidir düşmanlık sebepleri. 1930’larda ne yapıldıysa onu istiyorlar.”