CHP'lilere pankartlı 'para kulesi' göndermesi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da miting düzenledi. Miting öncesinde Çorumlular CHP'deki para sayma skandalına pankartlı göndermede bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde patlak veren para sayma skandalı gündemdeki yerini korurken, Çorum'da vatandaşlar CHP'ye pankartlı göndermede bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kentte düzenlediği miting öncesi Kadeş Barış Meydanı'nda CHP’ye karşı asılan pankart dikkat çekti.
Pankartta "Kimine şehrin çilesi, Kimine para kulesi, Laf var icraat yok, Budur CHP belediyesi" ifadeleri yer aldı.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Para sayma görüntülerinin ardından CHP'de kritik istifa! Partinin ağır toplarındandı