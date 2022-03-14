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Gündem CHP'liler koşun, gösteri yapın! AK Parti Gülşen Bübikoğlu'nu buzun içine mahkum etmiş...
Gündem

CHP'liler koşun, gösteri yapın! AK Parti Gülşen Bübikoğlu'nu buzun içine mahkum etmiş...

Yeşilçam oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, İstanbul'da yağan kar yağışına ilişkin yaptığı paylaşımla sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 19:25:00 - 2022-03-14 19:30:43
CHP'liler koşun, gösteri yapın! AK Parti Gülşen Bübikoğlu'nu buzun içine mahkum etmiş...

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul'da birkaç gündür yaşanan kar yağışı yine vatandaşlara zor anlar yaşattı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işbilmezliği ve sorumsuzluğu, beklenenin altında gerçekleşen kar yağışında da İstanbulluyu yollarda bıraktı.

CHP'liler koşun, gösteri yapın!

Yeşilçam oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, Kanlıca'da bulunan yalısından, bir paylaşım yaptı. Bubikoğlu, "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır." dedi.

Bubikoğlu'nun paylaşımına tepki yağdı.

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