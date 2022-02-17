CHP'liler gazete bastı!

Mersin'de, lafa gelince basın özgürlüğünden, haktan, hukuktan bahseden CHP'nin ikiyüzlü tavrını ortaya koyan bir olay yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında basın özgürlüğünün olmadığını söyleyip, "Halkı aydınlatmak için yola çıkanlar büyük sorunlar yaşıyor" dediği sırada, CHP Gençlik Kolları üyesi bir grup Mersin'de yerel bir gazeteye yönelik çirkin bir saldırıda bulundu.

İlk olarak Mersin Haberci Gazetesi'nin yalan haber yaptığını öne süren 5 kişilik bir grup, gazetecilere sözlü tehditler savurdu. Bu tehdidin ardından CHP İl Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, Gençlik Kolları İl Başkanı Alkım Sümer ve beraberindeki yaklaşık 50 kişilik grup gazete bürosunun önünde toplandı. Sloganlar atıp tehditler savuran gruptakiler, gazetecilere yumurta attı.

Gazetenin içine giren bazı grup üyeleri iki gazeteciye ve boya fırlattı. Gazetecilerin kıyafetleri ve fotoğraf makineleri baştan aşağıya boya ile kaplandı. Saldırı sırasında İzzet Kırılmaz, "Ayağınızı denk alacaksınız. Bugün 300 kişi ile geldik yarın 3 bin kişi ile geliriz" diyerek tehdit dolu ifadeler kullandı.

Saldırıya gelen tepkiler sonrasında CHP'li Alkım Sümer ve İzzet Kırılmaz, "Yaptığımızda ayıp bir şey yok" diyerek basın özgürlüğüne yönelik saldırıyı savundu. Saldırı sonrasında Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve saldırıya karıştıkları belirlenen aralarında İzzet Kırılmaz ve Alkım Sümer'in de bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Hiç de hoş olmayan, demokrasiye yakışmayan ve özellikle partilerine yakıştırmadığım gençlerin yapması üzücü. Onları yönlendirenleri şiddetle kınıyorum. Bugün bizim başımıza gelen olay basına saldırı olarak gerçekleşti. Şikâyetçi olacağız, aslında gerek de yok çünkü kamuya mal olmuş bir olay, emniyet yetkilileri gerekeni yapıyor."

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin çağrısıyla Haberci Gazetesi önünde bir araya gelen kent gazetecileri, yapılan saldırıyı kınadı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, "İki gündür bu gazetemiz önünde yaşananlar kabul edilemez bir durumdur. Her açıklamasında demokrasiden, insan haklarından, basın özgürlüğünden bahseden bir siyasi partinin gençlik kollarının bu vandallığı yapması tam bir rezalettir. Tam bir çelişkidir. Demokrasi ve basın özgürlüğü her zaman galip gelecektir. Haberci Gazetesi'ne yapılan tehdit ve saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah