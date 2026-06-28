Artvin'de 14 gün önce babasıyla birlikte dereye uçmuşlardı! Kayıp şahıslardan oğulun cansız bedeni bulundu

Artvin-Ardahan kara yolunun 46'ncı kilometresindeki Çifte Hanlar mevkisinde 15 Haziran'da Mecit Kaya yönetimindeki 08 DC 603 plakalı kamyonun Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonucu sürücü Mecit Kaya (45) ile babası Selahaddin Kaya (68) akıntıya kapılarak kaybolmuştu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde sürdürülen arama çalışmalarının 14'üncü gününde, Şavşat Deresi'nin Deriner Baraj Gölü ile birleştiği Berta Köprüsü mevkisinde göl yüzeyinde biriken odun ve çalıların arasında botla yapılan aramada Mecit Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

15 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Ekipler tarafından sudan çıkarılan cenaze, baraj gölü kıyısındaki kara yoluna taşındı. Mecit Kaya'nın cansız bedeninin kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunması dikkat çekti. Acı haberi alınca olay yerine gelen Kaya'nın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme ve kimlik tespit işlemlerinin ardından Mecit Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Artvin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara jandarma, polis, Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hopa Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma, Çoruh Arama Kurtarma ve sağlık ekiplerinden oluşan yaklaşık 90 personel katılıyor. Kazada akıntıya kapılarak kaybolan baba Selahaddin Kaya'yı arama çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.