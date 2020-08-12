CHP’liler buna ne diyecek? Kılıçdaroğlu’ndan skandal atama

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kumpas operasyonlarında cepheye sürdüğü Taraf gazetesinin yazarı Yüksel Taşkın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından MYK’ya alınarak Genel Başkan Yardımcısı yapıldı.

Aydınlık’ta yer alan habere göre Yüksel Taşın, FETÖ’ye yönelik güzellemeleriyle biliniyor. Taşkın’ın, Taraf’ta yazdığı dönemde, “Gülen Hareketi” olarak adlandırılan FETÖ'ye ilişkin değerlendirmesi de şöyle:

“Gülen Cemaati mesela... Ak Parti’nin siyasi yönelimlerinden, popülizm yapmasından ve toplumu din üzerinden kutuplaştırmasından çok rahatsızlar. Din ve milliyetçilik onlar için de çok önemli ama onlar için Türkiye’de müesses nizamın belli unsurları daha önemli. Onlar daha dengeciler. Aslında Gülenciler dinsel milliyetçilikle ulusaşırı dinamizm arasında sıkışan bir hareket. Ak Parti’nin Batı’ya dönük kesimleri bu kadar ötelemesinden rahatsız oluyorlar. Gülen Cemaati Ak Parti’nin Türkiye’de dindarlık ve laiklik kutuplaşmasını keskinleştireceğinden ürküyor ve bunu istemiyor. Çünkü Cemaat’in dünyaya verdiği projeksiyon ılımlı İslam. Ilımlı İslam üzerinden küresel gücünü elde etmiş bir hareket bu. Zaten bu yüzden de Mavi Marmara ve karikatür gibi olaylara tepkileri Ak Parti’den hep daha sakin.”