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Gündem CHP’li Yenimahalle suç mahalli gibi
Gündem

CHP’li Yenimahalle suç mahalli gibi

Kadın hakları denildiğinde mangalda kül bırakmayan CHP’li yöneticilerin, iki kadın cinayetinin baş zanlısı Ümitcan Uygun, ağabeyi Erol Uygun ve katil zanlısının babası Durak Uygun ile samimi fotoğraflar çektirmesi, ikiyüzlülüklerini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 10:54:00 - 2021-11-20 10:56:04
CHP’li Yenimahalle suç mahalli gibi

ADEM YILMAZ  İSTANBUL

Taciz rezaleti, böbrek ticareti ve usulsüz atamalarla suç merkezine dönen CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak çok sayıda CHP teşkilat mensubunun işe gelmedikleri halde maaş aldıklarını deşifre ettiğimiz Yenimahalle Belediyesi’nde şimdi de Uygun ailesi rezaleti patlak verdi. Kamuoyunda büyük infiale neden olan Aleyna Çakır ve Esra Hankulu cinayetlerinin bir numaralı sanığı tutuklu Ümitcan Uygun’un ailesiyle CHP’li belediyenin çok sıkı fıkı ilişkilerinin olduğu ortaya çıktı.

Makam şoförü yaptı

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheliler arasında yer alan ve kafa travması nedeniyle hayatını kaybeden Esra Hankulu’nun ölümünün ardından ‘kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürmek suçlamasıyla’ tutuklanarak ağırlaştırılmış müebbet suçlanmasıyla yargılanan Ümitcan Uygun’un kardeşi Erol Uygun’un Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın makam şoförü olduğu ve kamu araçlarından sorumlu olarak görev yaptığı öğrenildi.

Tehdide gece mesaisi cezası

CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nin garajında görevli olan Erol Uygun, kardeşi Ümitcan Uygun’un bir numaralı cinayet şüphelisi olduğu Aleyna Çakır cinayetini programında konu edinen gazeteci Müge Anlı’yı ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. CHP’li belediyenin, mahkeme kararının ardından yaptırım uygulamak yerine Uygun’u gece mesaisinde görevlendirerek göstermelik bir ceza verdiği ifade edildi.

Katilin babası makamda

Öte yandan; geçtiğimiz günlerde suç makinesine dönen Uygun kardeşlerin Çantacılar Odası Başkanı babası Durak Uygun’un da CHP’li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret ederek birlikte fotoğraf çektirdiği basına yansımıştı. Kadın hakları denildiğinde mangalda kül bırakmayan CHP’li yöneticilerin, kadın cinayetleri nedeniyle tüm Türkiye’nin nefretini toplayan bir aile ile sıkı fıkı olması, CHP zihniyetinin kirliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mutluluk fotoğrafı

CHP’li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın, makam şoförü olarak istihdam ettiği Erol Uygun’un asker uğurlama törenine katıldığı, baba Durak Uygun ve oğlu Ümitcan Uygun’la verdiği mutluluk fotoğrafını Akit ele geçirdi.

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