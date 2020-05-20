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CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu dakikalarca ayakta bekletti

CHP'nin 19 Mayıs nedeniyle planladığı Anıtkabir ziyareti skandala dönüştü. Milletvekilleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu daikalarca ayakta bekletti.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 03:35:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bekletildiği ve sinirlendiği, skandal 19 Mayıs Anıtkabir ziyareti şöyle meydana geldi.

CHP yönetimi,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saat 19:19'da Anıtkabir ziyareti planladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki Tuncay Özkan ile birlikte Aslanlı Yol'da milletvekillerini beklemeye başladı.

Ancak vekiller 20 dakika boyunca ortalıkta görülmeyince Kılıçdaroğlu zaman, zaman sinirlendi.

Yanındakilere sinirli bir şekilde ''nerede kaldı bunlar '' şeklinde soran Kılıçdaroğlu'nun tepkisi üzerine Tuncay Özkan telefonuna sarılarak vekillerle irtibat kurmaya çalıştı.

Koronavirüs nedeni ile CHP’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Anıtkabir ziyareti planlanmadı. Ancak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk mozalesine çiçek bırakması, CHP’de hareketlilik yaşamasına neden oldu.

20 dakika sonra CHP genel Başaknı Kemal Kılıçdaroğlu gelen milletvekilleri ile aslanlı yolda yürürken Levent Gök’e sert el işareti yaptığı kameralara yansıdı.

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