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Yerel CHP'li vekilin baldızı öldürüldü! Pizzacı, karı-kocayı evlerinde katletti
Yerel

CHP'li vekilin baldızı öldürüldü! Pizzacı, karı-kocayı evlerinde katletti

Çanakkale’de dün gece saat 02.00 sularında Süha Sümer (62) ile eşi Nilgün Akman Sümer (60), oturdukları apartmanın zemin katındaki pizzacıda çalışan Turgut Y.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:09:00 -
CHP'li vekilin baldızı öldürüldü! Pizzacı, karı-kocayı evlerinde katletti

Önce kendisine kapıyı açan Süha Sümer’i bıçaklayan Turgut Y. sesler üzerine kapıya gelen Nilgün Sümer’i de bıçakla öldürdü. Yaklaşık yarım saat sonra evden çıkan Turgut Y., saat 05.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Turgut Y.’nin ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Nilgün Akman Sümer’in, 1989-2002 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı yapan ve 22. dönem CHP Çanakkale Milletvekili İsmail Özay’ın baldızı olduğu öğrenildi. Turgut Y.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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