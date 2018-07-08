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CHP'li vekile acı haber yemin töreninde geldi!

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın 40 yaşındaki kız kardeşi yaşamını kaybetti. CHP'li vekil acı haberi yemin töreni sırasında aldı.

08 Temmuz 2018 Pazar 13:56
CHP'li vekile acı haber yemin töreninde geldi!

Bedensel ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen ve uzun süredir tedavi gören Arzu Arslan'ın durumunun son zamanlarda kötüleştiği öğrenildi. Acı haberi, Türkiye Büyük Millet Meclisi yemin töreninde alan Ednan Arslan, hemen İzmir'e döndü.

24 Haziran seçimlerinde ilk kez seçilerek CHP sıralarından meclise giren İzmir Milletvekili Ednan Arslan, dün TBMM' deki yemin töreninde doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olan kardeşi Arzu Arslan'ın ölümü ile yıkıldı. Bir süredir tedavi gören Arslan'ın son zamanlarda yaşam fonksiyonlarının zayıfladığını belirten Ednan Arslan , hemen İzmir'e dönerek ailesine destek oldu. Arzu Arslan için Pazartesi günü saat 12.00'da Narlıdere Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 13:56
  1. İzmir
  2. CHP
  3. izmir milletvekili
  4. Ednan Arslan

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