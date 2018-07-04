0553 313 94 23

CHP'li vekil Kılıçdaroğlu'nu seçti, künefe dağıttı

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "CHP'nin lider sorunu yoktur. CHP'nin lideri bellidir. CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bana göre imza da toplanmaz." diyerek İnce-Kılıçdaroğlu kavgasında safını belli etti. Aynı zamanda Topal, memleketinde künefenin meşhur olduğunu belirterek mecliste tatlı dağıtımı yaptı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:14
CHP'li vekil Kılıçdaroğlu'nu seçti, künefe dağıttı

CHP genel başkanlık koltuğunu bırakması çağrısında bulunan Muharrem İnce'ye CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal'dan itiraz geldi. CHP'de liderin Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Topal, kurultay için imza toplanamayacağını iddia etti.

24 Haziran'da gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor.

Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Topal, yeni dönemde güzel şeyler olacağını, "adaleti tesis etmek adına" mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

CHP'de kongre tartışmalarının sorulması üzerine Topal, CHP'nin demokrasiyi ve yeniliği içselleştirdiğini, bu tür tartışmaların parti içerisinde olacağını, zaten CHP'yi güçlü kılanın da bu olduğunu savundu.

"Demokrasi olmazsa olmazımızdır." diyen Topal, parti içerisinde herkesin genel başkan adayı olabileceğini kaydetti. Topal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin lider sorunu yoktur. CHP'nin lideri bellidir. CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bana göre imza da toplanmaz. Çünkü, özellikle seçimde demokrasinin önünü açan bir tek lider vardı o da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin, başka partilerin Meclis'e girebilmesi anlamında demokrasinin önünü açan tek bir lider vardır o da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

Bir gazetecinin, "Muharrem İnce'nin bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Topal, "Biz Sayın Muharrem İnce'yi seviyoruz. Sayın İnce, partimizin cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla onun ayrıca bir değeri vardır. Elbette kurultay geldiğinde isteyen herkes aday olabilir. O adaylık sonucuna da kurultay delegeleri karar verir. Biz ona da saygı duyacağız." diye konuştu. 

KÜNEFE İKRAMI

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ise Hatay'ın künefesi ile meşhur olduğunu belirterek, Meclis'in tatlı ile başlamasını istediklerini vurguladı.  

Kongre tartışmalarının anımsatılması üzerine Güzelmansur, CHP'de bir bölünme olacağını zannetmediğini, CHP'nin bir bütün olduğunu kaydetti.  Açıklamaların ardından milletvekilleri, Hatay'a özgü künefeye şerbet dökerek, basın mensuplarına ikram etti.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:14
  1. Hatay
  2. chp
  3. kemal kılıçdaroğlu
  4. hatay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Önce kurşunladılar, sonra yaktılar!
    1. Önce kurşunladılar, sonra yaktılar!
    2. CHP'li vekil Kılıçdaroğlu'nu seçti,..
    3. Erdoğan'dan vatandaşa 'idam' cevabı!
    4. Japonya elenince kahin ahtapotu yediler!
    5. Beyaz biber nedir? Nasıl kullanılır?
    6. Erzurum'a giden İnce'ye sert tepki!
    7. İnce'ye tepki: Tamamen bizim..
    8. Çorum'da feci kaza! Kazazedeler...
    9. Pilavın kalorisi nasıl düşürülür?
    10. Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ve..
    11. İran'da Instagram yasaklanıyor..
    12. Baba-oğul PKK kuryeliği yapmışlar:..
    13. Salatalık tüketilerek zayıflanır mı?
    14. Leyla'nın babasından Erdoğan'a çağrı
    15. 'PKK topraklarımızı Türkiye'ye..
    16. Kurbanlık fiyatları belli oldu
    17. Kırıkkale'de 'Millet Kıraathanesi'..
    18. Bir ülke daha FETÖ okullarını..
    19. Resmen kadın pazarına çevirdiler! Ekşi..
    20. Ali Koç'a 14 milyon Euroluk şok!
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi