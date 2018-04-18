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CHP'li Tezcan'dan erken seçim açıklaması

Erken seçim kararına ilişkin konuşan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan "Hodri meydan. CHP olarak biz seçime hazırız." dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:43
CHP'li Tezcan'dan erken seçim açıklaması

Erken seçim kararına ilişkin konuşan CHP Sözcüsü Tezcan da "Dün çok açık biçimde çıktık söyledik: hodri meydan. Seçime, yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Biz seçimden kaçmayız, kaçmadık. Dün hodri meydan dedik bugün de hodri meydan diyoruz. Bu hükümet yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı yönetememenin ikrarıdır. Türkiye'nin bütün temel meselelerinin nedeni ve sorumlusu tek adam yönetimidir. Herkes biliyor ki 16 Nisan'dan bu yana Türkiye'de tek adam rejimi hakimdir." dedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:43
  1. bülent tezcan

YORUM YAZ

  • MOLİERMOLİER12 sa önce
    Duyduk ki çok tehlikeli CBŞK ADAYLIĞI için " doğal aday" olması gereken KK DUBLÖR ARAYIŞINA GİRMİŞ.... korkunun ecele faydası YOK...2.Ekmelettin ve "tıpış tıpış itaatkar cemaat"sendromu kaçınılmaz görünüyor.... esasen yolun sonu görünüyor...kk ya güle güle:)
  • İbrahimİbrahim13 sa önce
    Ya bu CHP hala "Tek adam" yaftası ile bu güne kadat 8 seçim kaybetti, İnşaallah 9.su yolda.Sunu anlamıyorlar, bu tek adamlık değildir, bu halk sizi adam yerine bile koymuyor.Adam olun oluuuum adammmm.
  • İbrahimİbrahim13 sa önce
    Ya bu CHP hala "Tek adam" yaftası ile bu güne kadat 8 seçim kaybetti, İnşaallah 9.su yolda.Sunu anlamıyorlar, bu tek adamlık değildir, bu halk sizi adam yerine bile koymuyor.Adam olun oluuuum adammmm.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi13 sa önce
    Kazigi yediniz chp bo$a cirpinmayin hapi yuttunuz halk sizin gibi hain mesep meselesi yapan partinizin ne yönde gittigini göruyor gecmi$ olsun
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