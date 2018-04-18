CHP'li Tezcan'dan erken seçim açıklaması

Erken seçim kararına ilişkin konuşan CHP Sözcüsü Tezcan da "Dün çok açık biçimde çıktık söyledik: hodri meydan. Seçime, yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Biz seçimden kaçmayız, kaçmadık. Dün hodri meydan dedik bugün de hodri meydan diyoruz. Bu hükümet yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı yönetememenin ikrarıdır. Türkiye'nin bütün temel meselelerinin nedeni ve sorumlusu tek adam yönetimidir. Herkes biliyor ki 16 Nisan'dan bu yana Türkiye'de tek adam rejimi hakimdir." dedi.