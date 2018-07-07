CHP'li Tezcan niyetini belli etti: 'HDP'ye terörist diyemezsiniz!'

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yönelik yapılan suçlamaların kabul edilemeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP ile ilgili sözlerini eleştiren Tezcan,'6 milyon oy almış bir partiye terörist diyemezsiniz' dedi.

"CHP'NİN HİÇBİR ŞEYİ GÖZDEN GEÇİRMESİNE GEREK YOK"

Tezcan Erdoğan'ın 'CHP, HDP'yle olan ilişkisini gözden geçirmelidir' sözlerinin hatırlatılması üzerine, 'CHP'nin hiçbir şeyini gözden geçirmesine gerek yok, ihtiyacı da yoktur' şeklinde konuştu.