0553 313 94 23

CHP'li Tezcan niyetini belli etti: 'HDP'ye terörist diyemezsiniz!'

CHP sözcüsü Bülent Tezcan HDP ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına karşılık, 'HDP'ye terörist diyemezsiniz' dedi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:33

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yönelik yapılan suçlamaların kabul edilemeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP ile ilgili sözlerini eleştiren Tezcan,'6 milyon oy almış bir partiye terörist diyemezsiniz' dedi.

"CHP'NİN HİÇBİR ŞEYİ GÖZDEN GEÇİRMESİNE GEREK YOK"

Tezcan Erdoğan'ın 'CHP, HDP'yle olan ilişkisini gözden geçirmelidir' sözlerinin hatırlatılması üzerine, 'CHP'nin hiçbir şeyini gözden geçirmesine gerek yok, ihtiyacı da yoktur' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:33
  1. Bülent Tezcan
  2. Chp
  3. hdp
  4. açıklama

YORUM YAZ

  • cengiz topel doğancengiz topel doğan12 dk önce
    kılıçtaroğlunu yamağı bu adam chp nin yüzkarası vatan h.yini
  • kemalkemal14 dk önce
    hah şöyle açık konuşun...
  • durali bozdurali boz11 dk önce
    chp mi kaldı zaten hepsi aynı er.eni cocukları
  • BuğuBuğu14 dk önce
    Öylemi tezcan!! sende terörist destekçisisin partin chp de öyle ya onları meclise siz soktunuz !! Aynı zamanda yalancısınızprovakatörsünüz sizeoy verenler at gözlüğü takmışyazıklar olsun chp liyim diyene artık başka bir gözle bakar olduk
  • BuğuBuğu13 dk önce
    Öylemi tezcan!! sende terörist destekçisisin partin chp de öyle ya onları meclise siz soktunuz !! Aynı zamanda yalancısınızprovakatörsünüz sizeoy verenler at gözlüğü takmışyazıklar olsun chp liyim diyene artık başka bir gözle bakar olduk
  • İtsevmezİtsevmez15 dk önce
    teröristi destekleyen varken teröriste şerefsiz denmez. Baş dururken ayaklardan asılmaz
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş14 dk önce
    doğru söylüyor chpkk nın bülenti. hdp değil hdpkk diyebilirsiniz diyor şerefsiz hainiinn be
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Flaş gelişme! Ünlü tatlıcıyı vuran dayısı konuştu
  1. Flaş gelişme! Ünlü tatlıcıyı vuran..
  2. Bomba haber! Prenses Kate Middleton,..
  3. Yemin törenine katılamayan Deniz..
  4. Meclis Başkanı CHP'li vekile yemini 4..
  5. Japonya'da şiddetli deprem!
  6. Adıyaman'da yılan paniği! Evin içinde...
  7. Kabız olan bebeğe zeytinyağı içirmek..
  8. CHP'li Tezcan niyetini belli etti:..
  9. Bahçeli, MHP'den İYİ Parti'ye geçen..
  10. ABD'de polisle çatışmaya giren..
  11. Maçın tekrarı için 250 bin imza toplandı
  12. 'Fırıldak Sabo' İnce'yle..
  13. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere..
  14. Özel ekipten kaçamadılar!
  15. Kjaer, Galatasaray'a gelecek mi?..
  16. HDP'nin İstiklal Marşı rahatsızlığı
  17. Açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken..
  18. Flaş! ABD'de OHAL ilan edildi!
  19. Fenerbahçe'den ayrılan Aykut Kocaman..
  20. Dikkat: Güneş çarpması öldürebilir!
İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada