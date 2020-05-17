CHP’li Selin Sayek Böke'den skandal paylaşım
CHP’li Selin Sayek Böke, DHKP-C’li Taylan Kulaçoğlu'na ve Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine saldırdığı için tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'a, kullandığı skandal ifadelerle sahip çıktı.
CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, terör örgütü DHKP-C’yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen gözaltındaki “İsimsizler hareketi” elebaşı Taylan Kulaçoğlu'na ve Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine saldırdığı için tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'a, kullandığı skandal ifadelerle sahip çıktı.
Sayek Böke, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, savcılara hakaret etti.
"Saray ve uşakları 'tak' diye hedef gösteriyor, iktidarın sopası savcılar 'şak' göz altına alıyor." şeklinde skandal iddialarda bulunan CHP'li Böke, DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu ve Eren Yıldırım'a destek çıktı.
İşte o skandal tweet: