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Gündem

CHP’li Selin Sayek Böke'den skandal paylaşım

CHP’li Selin Sayek Böke, DHKP-C’li Taylan Kulaçoğlu'na ve Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine saldırdığı için tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'a, kullandığı skandal ifadelerle sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 18:32:00 - 2020-05-17 18:34:57
CHP’li Selin Sayek Böke'den skandal paylaşım

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, terör örgütü DHKP-C’yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen gözaltındaki “İsimsizler hareketi” elebaşı Taylan Kulaçoğlu'na ve Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine saldırdığı için tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'a, kullandığı skandal ifadelerle sahip çıktı.

Sayek Böke, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, savcılara hakaret etti.

"Saray ve uşakları 'tak' diye hedef gösteriyor, iktidarın sopası savcılar 'şak' göz altına alıyor." şeklinde skandal iddialarda bulunan CHP'li Böke, DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu ve Eren Yıldırım'a destek çıktı.

İşte o skandal tweet:

Yeniden gözaltına alınmıştı! CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında karar
Yeniden gözaltına alınmıştı! CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında karar

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Yeniden gözaltına alınmıştı! CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında karar

Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı
Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı

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Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı

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Yorumlar

M.Kemalin Askeri

Yillarca FETOnun Polisi Hakimi Savcisi ayni seyi yapti, ne oldi, ya defolup kactilar, ya da hapiste curuyorlar. Demek ki neymis efendim, KESER DONER SAP DONERMIS. Ve ayrica TARIH TEKERRURDEN IBARETMIS. Anladiniz umarim!
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yusuf can

Haddini bil ....siz .....siz vatan .....leri hedap vetecek pkk ya teror orgutu drmiyen vefe onlatla isbirligi yapan ne kadar s.....siz varsa hedap verecek
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