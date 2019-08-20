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CHP’li Saruhanlı Belediyesinden AK Parti’li personele ’mobbing’ iddiası

AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, 31 Mart seçimlerinde CHP’ye geçen Saruhanlı Belediyesinde görev yapan AK Parti’li personele mobbing uygulandığını iddia ederek, "İnsanların ekmeğiyle siyasi kökenine bakarak uğraşan CHP zihniyetini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 15:25
CHP’li Saruhanlı Belediyesinden AK Parti’li personele ’mobbing’ iddiası

AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, 31 Mart seçimlerinde CHP’ye geçen Saruhanlı Belediyesinde görev yapan AK Parti’li personele mobbing uygulandığını iddia ederek, "İnsanların ekmeğiyle siyasi kökenine bakarak uğraşan CHP zihniyetini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.


Manisa’da bazın yayın organlarında ‘AK Parti’den 150 kişi istifa etti’ başlıklı habere ilişkin AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen açıklamalarda bulundu. Başkan Gökmen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bugün bazı yayın kuruluşlarında çıkan asılsız haberleri büyük bir şaşkınlıkla okuduk. Çıkan haberlerde AK Parti’den 150 kişinin istifa ettiğine ilişkin ibareler yer alıyor. Fakat bu haberler tamamen asılsızdır. Bizlere ulaşan istifa dilekçeleri vardır. Fakat bunların sayısı 15’i geçmemektedir. Bunların sebebi ise, partimize üye olan kişilere CHP’li belediyeler tarafından ‘Ya partinizden istifa edersiniz ya da işinize son veririz’ mobbing uygulanmasına karşılık olmuştur. İnsanların ekmeğiyle siyasi kökenine bakarak uğraşan CHP zihniyetini bir kez daha ortaya koymuştur. İstifa haberlerinin asılsız olduğunun altını bir kez daha çizerek, vatandaşlarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemelerini temenni ediyorum”

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:25
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