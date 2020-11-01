CHP'li Özel'in tavrı büyük tepki çekti
Milletle arasına ulaşılmaz duvarlar ören CHP zihniyeti her alanda kendini belli ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'in ziyaret ettiği bir hastaya takındığı tavır sosyal medyada dikkat çekti.
İktidarı milleten uzak ve kopuk olmakla suçlayan CHP zihniyeti sık sık kendini ele veriyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un hasta yatağında yatan insanlara tavrı ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'in ziyaret ettiği bir hastaya takındığı tavır sosyal medyada dikkat çekti.
Bakan Koca ve Şentop'un samimi ve içten davranışı büyük beğeni toplarken CHP'li Özel'in ellerini arkadan bağladığı fotoğraf tepki çekti.