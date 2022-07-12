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Gündem CHP'li o isim bile İmamoğlu'nu tokatladı! Eko rezil oldu
Gündem

CHP'li o isim bile İmamoğlu'nu tokatladı! Eko rezil oldu

TV100 ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programının konuklarından CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun kentte sel felaketi yaşanırken tatilde olmasını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 11:57:00 -
CHP'li o isim bile İmamoğlu'nu tokatladı! Eko rezil oldu

TV100 ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programının konuklarından CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun kentte sel felaketi yaşanırken tatilde olmasını eleştirdi.

Soylu hacca gidecekti, iptal etti

Yarkadaş "İstanbul Valisi bayramın birinci günü Konya’ya gidip hemşerileriyle görüştü, akşam geri geldi. Twitter’da zaten fotoğraflarını koymuş. Süleyman Soylu’nun yakın bir çalışma arkadaşı bana dedi ki ‘Süleyman bey aslında hacca gidiyordu. Tüm hazırlıklarını yaptı. Ailesi gitti kendisi de gidecekti. AFAD’ın ve Meteoroloji’nin uyarısı üzerine İstanbul’da kalmayı tercih etti. Hacca gitmekten vazgeçti. O gece sabaha kadar yağmur yağan yerlerdeydi. Siyasi sonuçlarına bak. Vali orada, İçişleri Bakanı orada, CHP’li belediye başkanı yok. Ben bunu CHP’li bir seçmen olarak kabul etmiyorum. Ekrem bey uzaktan koordine ettim, uzaktan yönetiyorum diyor ben bunu kabul etmiyorum." dedi. 

 

 

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Yorumlar

Kalafatçı

Cumhurbaşkanı olacakmış ..... kafası.Vay ülke ne olur Allah muhafaza.Bunu acilen bütün koltuklardan iptal etsinler.Emekli olarak istediği yeri gezsin kavşak.

Can

Eko ayip yapti.. tatil mi önemli yoksa gelip idare etmek mi. kaliteli siyasetci kalmadi
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