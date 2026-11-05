Milli takım aday kadroyu duyurdu! Jürgen Klopp'tan Sane'ye şok, Nübel'e müjde

“Önümüzdeki iki maçı gerçekten dört gözle bekliyorum. Kadromuzda çok genç ve oldukça deneyimli oyunculardan oluşan çeşitli bir karışım var. Eylül ayındaki 44 kişilik kadrodan sonra, bu seçimi yapmak zordu çünkü -ve bu aslında iyi haber- daha fazla oyuncu kadroda yer almayı hak ediyordu. Ama olması gereken de bu. Ne kadar kaliteli oyuncunuz varsa, olumlu anlamda, vermeniz gereken kararlar o kadar zorlaşıyor.” “TER STEGEN BİRİNCİ KALECİMİZ” “Marc ter Stegen, Amsterdam'da harika bir sezon geçiriyor. Urbig ve Nübel de oldukça iyi performans gösteriyor. Ancak kalecilik sadece kurtarış yapmakla ilgili değil. Kalecinin takıma istikrar ve güven vermesi de gerekiyor. Ter Stegen, bu konuda en deneyimli kalecimiz. Bu nedenle önümüzdeki maçlarda birinci kalecimiz olmaya devam edecek.”