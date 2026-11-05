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Göç rotasının binlerce kilometre dışına çıktı! Amerika’yı değil Türkiye’yi tercih etti Afyon'da korkunç olay! İki araçtan cesetler çıktı Milli takım aday kadroyu duyurdu! Jürgen Klopp'tan Sane'ye şok, Nübel'e müjde Avrupa’nın hasta adamı alarm veriyor! 250 bin kişi sokaklara indi ABD seçimleri piyasaları değiştirdi: Yatırımcıların gözü bu 55 günde! Uzman isim altın ve gümüş için uyardı Bu zarar verir mi devamlı: Galatasaray'da bozuk zemin sorunu bitmek bilmiyor Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı: Hepsi 54. yaş gününü kutluyor! Ayağa kaldırmak için... Bakan Fidan, Katarlı Bakanı kabul etti Gazetecinin o sorusunu cevapladı! Paşinyan’dan Türkiye kararı
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Milli takım aday kadroyu duyurdu! Jürgen Klopp'tan Sane'ye şok, Nübel'e müjde

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Milli takım aday kadroyu duyurdu! Jürgen Klopp'tan Sane'ye şok, Nübel'e müjde

Almanya milli takımına Galatasaray'dan Sane davet edilmedi. Nübel ise milli takıma davet edildi...

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Foto - Milli takım aday kadroyu duyurdu! Jürgen Klopp'tan Sane'ye şok, Nübel'e müjde

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ve Hollanda ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

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Foto - Milli takım aday kadroyu duyurdu! Jürgen Klopp'tan Sane'ye şok, Nübel'e müjde

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ve Hollanda ile karşılaşacak olan Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Jürgen Klopp, Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel'i de kadroya davet ederken, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'yi çağırmadı. Werder Bremen forması giyen ve bu sezon 9 kez ağları sarsarak Bundesliga gol krallığı yarışında zirve yer alan Niclas Füllkrug uzun bir aradan sonra milli takıma döndü. Klopp ayrıca, Borussia Mönchengladbach'ın genç oyuncusu Wael Mohya'yı da ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil etti.

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Foto - Milli takım aday kadroyu duyurdu! Jürgen Klopp'tan Sane'ye şok, Nübel'e müjde

“Önümüzdeki iki maçı gerçekten dört gözle bekliyorum. Kadromuzda çok genç ve oldukça deneyimli oyunculardan oluşan çeşitli bir karışım var. Eylül ayındaki 44 kişilik kadrodan sonra, bu seçimi yapmak zordu çünkü -ve bu aslında iyi haber- daha fazla oyuncu kadroda yer almayı hak ediyordu. Ama olması gereken de bu. Ne kadar kaliteli oyuncunuz varsa, olumlu anlamda, vermeniz gereken kararlar o kadar zorlaşıyor.” “TER STEGEN BİRİNCİ KALECİMİZ” “Marc ter Stegen, Amsterdam'da harika bir sezon geçiriyor. Urbig ve Nübel de oldukça iyi performans gösteriyor. Ancak kalecilik sadece kurtarış yapmakla ilgili değil. Kalecinin takıma istikrar ve güven vermesi de gerekiyor. Ter Stegen, bu konuda en deneyimli kalecimiz. Bu nedenle önümüzdeki maçlarda birinci kalecimiz olmaya devam edecek.”

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