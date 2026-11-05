Milli takım aday kadroyu duyurdu! Jürgen Klopp'tan Sane'ye şok, Nübel'e müjde
Almanya milli takımına Galatasaray'dan Sane davet edilmedi. Nübel ise milli takıma davet edildi...
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Almanya milli takımına Galatasaray'dan Sane davet edilmedi. Nübel ise milli takıma davet edildi...
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ve Hollanda ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.
UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ve Hollanda ile karşılaşacak olan Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Jürgen Klopp, Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel'i de kadroya davet ederken, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'yi çağırmadı. Werder Bremen forması giyen ve bu sezon 9 kez ağları sarsarak Bundesliga gol krallığı yarışında zirve yer alan Niclas Füllkrug uzun bir aradan sonra milli takıma döndü. Klopp ayrıca, Borussia Mönchengladbach'ın genç oyuncusu Wael Mohya'yı da ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil etti.
“Önümüzdeki iki maçı gerçekten dört gözle bekliyorum. Kadromuzda çok genç ve oldukça deneyimli oyunculardan oluşan çeşitli bir karışım var. Eylül ayındaki 44 kişilik kadrodan sonra, bu seçimi yapmak zordu çünkü -ve bu aslında iyi haber- daha fazla oyuncu kadroda yer almayı hak ediyordu. Ama olması gereken de bu. Ne kadar kaliteli oyuncunuz varsa, olumlu anlamda, vermeniz gereken kararlar o kadar zorlaşıyor.” “TER STEGEN BİRİNCİ KALECİMİZ” “Marc ter Stegen, Amsterdam'da harika bir sezon geçiriyor. Urbig ve Nübel de oldukça iyi performans gösteriyor. Ancak kalecilik sadece kurtarış yapmakla ilgili değil. Kalecinin takıma istikrar ve güven vermesi de gerekiyor. Ter Stegen, bu konuda en deneyimli kalecimiz. Bu nedenle önümüzdeki maçlarda birinci kalecimiz olmaya devam edecek.”
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