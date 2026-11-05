Selvi, Trump’ın seçimi neden kaybettiğini yazdı! “Seni Minap’taki masum çocukların ahı yıktı!”

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre ara seçimlerinde yaşadığı yenilgiyi köşesine taşıdı. Trump’ın seçim öncesinde verdiği sözleri yerine getiremediğini belirten Selvi, özellikle İran savaşı, enerji krizi ve yükselen hayat pahalılığının Amerikan seçmeninin tercihini etkilediğini vurguladı.

“SAVAŞLARI DURDURACAĞIM DEDİ, YENİ SAVAŞLAR ÇIKARDI”

Trump’ın iktidara gelirken savaşları sona erdirme ve ekonomiyi büyütme vaadinde bulunduğunu hatırlatan Selvi, şu ifadeleri kullandı:

“Trump, ‘savaşları durduracağım, ekonomiyi büyüteceğim’ diye geldi. Peki Trump ne yaptı? Savaşları durduramadığı gibi tam tersine yeni savaşlar çıkardı.”

Rusya-Ukrayna savaşını bir hafta içerisinde bitirme sözü veren Trump’ın bu vaadini gerçekleştiremediğini kaydeden Selvi, ABD’nin İran’a karşı başlattığı savaşın dünya ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirtti.

“TRUMP SAYESİNDE ENERJİ KRİZİ DÜNYAYI SARDI”

ABD’nin İran’a müdahalesinden önce Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’de enerji taşımacılığının sorunsuz sürdüğünü aktaran Selvi, savaşın küresel enerji krizine yol açtığını ifade etti.

Selvi, “Dünyanın enerji diye bir derdi yokken Trump sayesinde enerji krizi dünyayı sardı” değerlendirmesinde bulundu.

“DİZEL FİYATLARI YÜKSELDİKÇE TRUMP’IN OYLARI DÜŞTÜ”

Trump’ın ekonomi politikalarını da eleştiren Selvi, seçim döneminde yüzde 3 seviyesinde bulunan enflasyonun yüzde 3,7’ye yükseldiğini, dizel yakıt fiyatlarının ise eylül ayında 6,52 dolara ulaştığını belirtti.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın yalnızca sürücüleri değil, tarım ve sanayi sektörlerini de etkilediğini vurgulayan Selvi, “ABD’de sadece sürücüler tarafından değil, tarım ve sanayide de yaygın olarak kullanılan dizel yakıtın fiyatı yükseldikçe Trump’ın oyları düştü” ifadelerini kullandı.

“SENİ DE TENCERE YIKTI”

Trump’ın vaatlerinin aksine hareket ettiğini belirten Selvi, seçim sonuçlarını eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in sözleriyle değerlendirdi:

“Trump ne dediyse tersini yaptı. Amerikan halkı da sandıkta hesabını gördü. Trump hem Senato’da hem Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kaybetti. Halk mı büyük Trump mı büyük gördük. Demirel, ‘Tencerenin yıkmayacağı iktidar yok’ demişti. Seni de tencere yıktı.”

“SENİ MİNAP’IN ÇOCUKLARI YIKTI”

Yazısının sonunda Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte izlediği İran politikasına sert tepki gösteren Selvi, şu ifadeleri kullandı:

“Trump Başkan bir de Netanyahu’nun peşine takılıp İran’a savaş açarsan sonun böyle olur. Seni Minap’ta vurduğun masum çocukların ahı tuttu. Seni Minap’ın çocukları yıktı.”