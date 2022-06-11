CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin cami restorasyonuna tepki yağdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'daki tarihi Çeşmeköy Camii'ni restore etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından CHP'li Osman Gürün, tarihi Çeşmeköy Camii'nin son halini paylaştı.

Önceki hali ile son durumunu paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline yer veren Gürün, şu ifadeleri kullandı: "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Gürün'ün restorasyon paylaşımı ise kullanıcılardan tepki gördü. Birçok vatandaş, caminin son halinin aslından çok başka olduğunu "Böyle restorasyon mu olur?" diyerek dile getirdi.