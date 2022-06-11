CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin cami restorasyonuna tepki yağdı
Muğla'nın CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün, Datça ilçesinde bulunan Çeşmeköy Camii restorasyon görüntüsünü öncesi ve sonrası olarak sosyal medya hesabından paylaştı. Tarihi caminin beyaz renge boyandığı ve eski halinden eser kalmadığı görüldü. Başkan Gürün’ün paylaşımına çok sayıda tepki geldi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'daki tarihi Çeşmeköy Camii'ni restore etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından CHP'li Osman Gürün, tarihi Çeşmeköy Camii'nin son halini paylaştı.
Önceki hali ile son durumunu paylaştı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline yer veren Gürün, şu ifadeleri kullandı: "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
TEPKİ YAĞDI
Gürün'ün restorasyon paylaşımı ise kullanıcılardan tepki gördü. Birçok vatandaş, caminin son halinin aslından çok başka olduğunu "Böyle restorasyon mu olur?" diyerek dile getirdi.