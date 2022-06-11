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Gündem CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin cami restorasyonuna tepki yağdı
Gündem

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin cami restorasyonuna tepki yağdı

Muğla'nın CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün, Datça ilçesinde bulunan Çeşmeköy Camii restorasyon görüntüsünü öncesi ve sonrası olarak sosyal medya hesabından paylaştı. Tarihi caminin beyaz renge boyandığı ve eski halinden eser kalmadığı görüldü. Başkan Gürün’ün paylaşımına çok sayıda tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 12:29:00 -
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin cami restorasyonuna tepki yağdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'daki tarihi Çeşmeköy Camii'ni restore etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından CHP'li Osman Gürün, tarihi Çeşmeköy Camii'nin son halini paylaştı.

Önceki hali ile son durumunu paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline yer veren Gürün, şu ifadeleri kullandı: "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI
Gürün'ün restorasyon paylaşımı ise kullanıcılardan tepki gördü. Birçok vatandaş, caminin son halinin aslından çok başka olduğunu "Böyle restorasyon mu olur?" diyerek dile getirdi.

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Yorumlar

Mehmet Soylu

2023 te yıkıp AVM yapacaklar zaten, dert değil yani

Millet

Camiden çok kiliseye benzetmeye gayret etmişler, başarmışlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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