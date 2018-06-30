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CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun skandal Murat Karayılan tweet'i

Terörle mücadelede büyük bir kararlılık gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan CHP'li Mehmet Bekaroğlu, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın daha iyi olduğunu yazdı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:46
CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun skandal Murat Karayılan tweet'i

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla HDP'yi destekleyen CHP, Batı'da verilen oylarla örgütün partisini Meclis'e taşıdı.

CHP'den HDP'ye yapılan güzellemeler artık Kandil'e taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, örgüte sempatisini açık bir şekilde yazdı.

CHP'YE GÖRE PKK DAHA İYİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla terörle mücadeyi yeni bir döneme sokan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Bekaroğlu, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ı övdü.

CHP'li vekil, "Süleyman Soylu, bu milletin birliği, bütünlüğü ve kardeşliğine terör örgütü lideri Karayılan'dan daha çok zarar vermiştir." diye yazdı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 14:46
  1. İstanbul
  2. Mehmet bekaroğlu
  3. terör örgütü
  4. pkk
  5. süleyman soylu

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Hadi Oradan Şerefsiz. O Yılan Senide CHP yide, Soksun İnşallah. Şerefsiz Hain Alçaklar.
  • Murat ÖZDEMİRMurat ÖZDEMİR1 sa önce
    Bu adam ağzından çıkanı kulağı duymuyor artık zıvanadan çıktı chp çırpındıkkça batıyorlar grrçek yüzleri bir bir görülüyor sözde halkçı bunlar peh...
  • TrakyalıTrakyalı1 sa önce
    Yap bakalım bu tür "anarşi ve teror" faliyetlerini maaş çektiğin batıdan - Senin soyunu oyarlar delik deşik ederler "anana-karına-kızına-bacına" topluca cinsel tecavüz ederler "babanın-ağbeyinin-kardeşinin" kazanda kaynatırlar,leşindenden köpeklere mama ve kemiklerinizden sabun yapıp kutu-kutu pazarlarlar.. Ana Vatanımızda "O Hal" durumunu değil "Dokunmazlığını" particilerin ve parlementerlerin kaldırılması ihtiyacı ön saflara çıkıyor..
  • abdurrahmanabdurrahman1 sa önce
    bU soyu bozuklara göre zaten en iyiy PKK , HDP , ATATÜRK başka bir şey olamaz.
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar47 dk önce
    Eğer doğruise senkıpkızıl kafirsin daha kötüsü sen münafıksın yazıkji erbakan mrhum ne hergele karakterli münafık Tibetli it soyları bırakmış
  • KürşatKürşat1 sa önce
    Ulan bekarın oğlumusun yedikocalı hürmüzün oğlumusun Her ne bok isen. Haddini bil şerefsizlik etme. Yalama yalaka ve budala herif
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    BU ZATIN NE OLDUĞUNU NEREYE HİZMET ETTİĞİNİ ÇÖZEMEDİM. ÇOK KARANLIK BİR ADAM. DEDELERİ PONTUS RUM LARDAN OLABİLİR.
  • hasanhasan20 dk önce
    Cehenneme Hazırlama Partisi nin fikri işte bu.
  • İYİ PARTİLİ İYİ PARTİLİ 41 dk önce
    Süleyman Soylu,AKPseçimleri kaybetseydi böyle dışlayıcı ve kutuplaştıcı beyan verebilirmiydi. Ne varki Milli Birlik demek %52 oy almak demek değildir. demokrasinin nimetlerinden yararlanarak iktidara gelenlerin ilk işi demokrasiyiyok etmek olacak bu artık anlaşıldı :Akp ya biz ya düşman demektedir ki dünyada böyle demokrasi yok !
  • Osman ÖzkanOsman Özkan32 dk önce
    yazık çok yazık Mehmet Bekaroğlu izzet ve şerefini ne karşılığında satti insanlar bu kadar nasıl alçaklaşabiliyor nasil zirvelerden çukurlarahemde fosfetik çukurlarında yaşamaya razı oluyoranlamak mumkun değil sayın.SÜLEYMAN SOYLU GERÇEKTEN GÖZUNU KIRPMADAN VATAN VE MİLLETİ İÇİNÖLÜME YÜRÜYEN BU İNSANA ÇEMKİRMEK Her şerefsizin cesaret edebileceği bir konu değildir bu iblise gereken cevabı yİne SAYIN SOYLU VERECEKTİR.BEKAROĞLU SENİNLE KADER BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ GÜNLERE LANET OLSUN SEN İÇİMİZDEKİ İBLİSLERİN BAŞIYMIŞSIN AMA BİZ GÖREMEMİŞİZ BİZE,DE YAZIKLAR OLSUN ERBAKAN HOCAMIZIN PEŞİNDEKİ HERKESE HUSNÜZAN BESLEYİP SİZLERİN AÇKIKLARINIZI FAŞ ETMEDİĞİMİZ İÇİN.
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    allah bu ve benzer zevatın layıkını versin,
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