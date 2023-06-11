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Gündem CHP'li Mansur koca kenti perişan etti! Ankara metrosunda su baskını
Gündem

CHP'li Mansur koca kenti perişan etti! Ankara metrosunda su baskını

Yeniakit Publisher
2023-06-11 19:57:00 - 2023-06-11 20:12:55

Ankara'da etkili olan sağanak yağışta metroyu su bastı. Metro seferleri su baskınıyla birlikte dururken, vatandaşlar tahliye edildi.

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı Ankara'da şiddetli yağış etkili oldu.

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini arttıran kuvvetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı. Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar sürüklendi.

Otomobillerinde mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir vatandaş, yağmurda sürüklenmemesi için aracına iple ağaca bağladı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından cadde ve sokakların göle döndüğü Ankara'da metroyu da su bastı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde metronun tavanından sular aktığı ve vatandaşların tahliye edildiği anlar yer aldı.

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