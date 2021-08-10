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Gündem CHP'li İmamoğlu desteksiz sallıyor
Gündem

CHP'li İmamoğlu desteksiz sallıyor

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendinden önce CHP'li seçmenlerin olduğu ilçelere metro gibi hizmetlerin yapılmadığını ve kendilerinin ayrım yapmadıklarını iddia etti. Oysa daha önce yapılan hizmetler İmamoğlu'nu yalanlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 22:51:00 - 2021-08-10 23:03:54
CHP'li İmamoğlu desteksiz sallıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li seçmenin bulunduğu ilçelere hizmet götürülmediğini ancak kendilerinin ayrım yapmadığını iddia etti. Metro hatlarından örnek veren İmamoğlu, "İstanbul’da “sadece bize oy verenlere hizmet edeceğiz” diyen bir akıl vardı, artık yok. İlçe ayrımı yapmadan şehrimizi metro ağları ile örüyoruz." dedi.

Gerçekler başka!

Sadece kendi seçmenlerine hizmet ediyorlar iddiasında bulunan İmamoğlu'nun yalanı yapılan hizmetlerle çöktü.

Marmaray gibi dev bir proje CHP'nin kazandığı Bakırköy'den geçiyor. CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadiköy'e de giden metro var. Bu ve daha birçok metro projesi İmamoğlu, Başkan olmadan yapıldı.

Metrobüs bir dönem Başkanı olduğu Beylikdüzü'ne kadar gitti. Metro yine CHP'li Belediye Kartal ilçesine gitti. Taksim Yenikapı metrosu CHP'nin elindeki Sarıyer'e kadar uzatıldı. Ayrıca CHP'li Başkanlar tarafından yönetilen Şişli-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun büyük bölümü İmamoğlu'ndan önce tamamlandı.

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Yorumlar

n.uyan

yalan İmamoğlu nun ağzına yuva yapmış salla gitsin İstanbul nasıl her şey güzel oluyor mu
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Hatice

Bunlar cok adi basit vede cok yalancilar ama allah herseyi goruyor bunlar bu yaptiklarini birbir cekecek
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