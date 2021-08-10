CHP'li İmamoğlu desteksiz sallıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li seçmenin bulunduğu ilçelere hizmet götürülmediğini ancak kendilerinin ayrım yapmadığını iddia etti. Metro hatlarından örnek veren İmamoğlu, "İstanbul’da “sadece bize oy verenlere hizmet edeceğiz” diyen bir akıl vardı, artık yok. İlçe ayrımı yapmadan şehrimizi metro ağları ile örüyoruz." dedi.

Gerçekler başka!

Sadece kendi seçmenlerine hizmet ediyorlar iddiasında bulunan İmamoğlu'nun yalanı yapılan hizmetlerle çöktü.

Marmaray gibi dev bir proje CHP'nin kazandığı Bakırköy'den geçiyor. CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadiköy'e de giden metro var. Bu ve daha birçok metro projesi İmamoğlu, Başkan olmadan yapıldı.

Metrobüs bir dönem Başkanı olduğu Beylikdüzü'ne kadar gitti. Metro yine CHP'li Belediye Kartal ilçesine gitti. Taksim Yenikapı metrosu CHP'nin elindeki Sarıyer'e kadar uzatıldı. Ayrıca CHP'li Başkanlar tarafından yönetilen Şişli-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun büyük bölümü İmamoğlu'ndan önce tamamlandı.