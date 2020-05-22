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CHP’li İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan KİPTAŞ Silivri Konutları projesini sahiplendi

Göreve geldiği günden itibaren bir proje üretmeyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine AK Parti döneminde yapılan bir projeyi kendisi yapmış gibi duyurdu. KİPTAŞ Silivri Konutları 3. Etap'ın yapımının ardından kura çekimine ilişkin paylaşımda bulunan İmamoğlu’nun projeyi kendisi yapmış gibi göstermesine yanıt AK Parti Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’dan geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 22:31:00 - 2020-05-22 22:33:17
CHP’li İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan KİPTAŞ Silivri Konutları projesini sahiplendi

Göreve geldiği günden itibaren yaptığı israflar ve tatillerle gündemden düşmeyen ve bir proje üretmeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu AK Parti döneminde yapılan bir projeyi kendisi yapmış gibi duyurdu.

İmamoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dar gelirli aileler için ürettiğimiz sosyal konutların yapımı bitti, bugün kura çekimini yaptık. KİPTAŞ Silivri Konutları 3. Etap'ın hak sahibi hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbullular için yeni sosyal konutlar üretmeye devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.

Göksu'dan yanıt geldi

İmamoğlu'nun projeyi kendisi yapmış gibi göstermesine yanıt AK Parti Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan geldi.

"Bunu da AK Parti yaptı"

Göksu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bunu da AK Parti yaptı... Dar gelirli aileler için projelendirilen, yapımı İBB AK Parti döneminde tamamlanan ve bugün kurası çekilen KİPTAŞ Silivri Konutları 3.Etaplarında hak sahibi olmayı kazanan vatandaşlarımıza yeni evlerinin hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleriyle İmamoğlu'nun prim yapma girişimini boşa çıkardı.

AK Parti 1 yılda konutları yaparken, CHP sadece peyzajını 1 yılda yapabildi

İmamoğlu'nun sahiplendiği projenin 2018 yılında AK Parti döneminde yapılmaya başlandığı ve konutları 1 yılda yapılırken CHP'li İBB sadece peyzajını 1 yılda tamamladı.

Kemerburgaz Ormanı için de aynısını yapmıştı

Takvim'in haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz Ekim ayında da AK Parti döneminde yapılan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın açılışını yaparken projeyi kendisi yapmış gibi göstermişti.

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