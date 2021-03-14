CHP'li İBB'ye "Ayamama" tepkisi: Sizin İstanbul'a kastınız ne?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden Ayamama Deresi'ne deşarj işlemi yapıldı. Deşarj sırasında kararan dere, denize döküldü.

"Sizin İstanbul'a kastınız ne?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni çalıştırmaması nedeniyle atık suyun direkt denize akıtılmasına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den tepki geldi. Kabaktepe, "Bozuk saat bile günde 2 kez doğru gösterir. 2 yıl geçti ama CHP'li İBB'nin doğru düzgün bir işte imzası yok. Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nden Ayamama Deresi'ne verilen atık sular arıtılmadan deşarj ediliyor. Sizin İstanbul'a kastınız nedir?" diye sordu.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da; atık suyun dereden denize verildiğini gösteren videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak önemli ifadeler kullandı.

Göksu "İBB bütçesinden milyonlarca lirayı reklama harcayan CHP'li İBB Başkanı Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni çalıştırmayarak atık suyu direkt denize veriyor. Çünkü dertleri İstanbul'a hizmet değil, dertleri sadece kendi kişisel PR'larını yapmak" diye tepki göstermişti.

Dereden denize atık su akıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Bakırköy Grup Başkanvekili Halit Cebeci ise; atık suların denizle buluşma noktasının fotoğrafını ve videosunu yayınlayarak şunları söyledi:

"Ayamama deresinin ıslahı için yapılan Ataköy ileri biyolojik arıtma tesisi çalıştırılamadığı için atık suların denize doğrudan deşarjı sonrasında suyun denizle buluşma noktası ve oluşan kötü görüntü. Ayamama deresinin ıslahı için yapılan Ataköy ileri biyolojik arıtma tesisi çalıştırılamadığı için atık suların denize doğrudan deşarjı maalesef içimiz acıyor"