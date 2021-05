CHP'li İBB'nin sorumluluğundaki yüzlerce at kayıp!

İBB tarafından satın alınan fayton atlarının kayıp olduğu ortaya çıktı. Atların para karşılığı satıldığı, bazılarının telef edildiği yönündeki iddiaların kamu vicdanı adına cevaplandırılması gerektiğini vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İBB'nin satın aldığı atların İBB Meclisi'nin de onayıyla 1.200 at satın alınmıştı. Bu atların 978 tanesi İBB sorumluluğunda farklı illere gönderildi. Ancak bu atların kimler tarafından, nereye, ne amaçla gönderildiği, atların akıbetinin ne olduğu belli değil. Sadece Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen 100 at konuşuluyor. İBB'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp. Biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. Söz konusu atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimine yetki verilmişti. Ancak İBB yönetiminin sorumluluğunda farklı yerlere gönderilen yüzlerce atın sırra kadem bastığı, konuyla ilgili yöneltilen sorulara ise yönetimin cevap vermekten kaçındığı ortaya çıktı.

"Ani kararla resmi kurumlar devre dışı bırakıldı"

Konuya ilişkin AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, basın açıklaması yaptı. Atların akıbetiyle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Altunay, "İBB tarafından 1.200 at satın alındı. Ardından İBB, bu atların uygun yaşam koşullarının sağlanabileceği yerlerde değerlendirilmesi için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü. Bunun üzerine müdürlük tarafından 81 il müdürlüklerine resmi yazı yazıldı.

Farklı il müdürlüklerinden toplamda 1.341 adet at talebi geldi. İlk etapta 102 at; binicilik kulüpleri, üniversiteler başta olmak üzere Yozgat, Bilecik, Kayseri, Nevşehir gibi illere gönderildi. Geriye kalan atların da benzer şekilde sevkiyatının yapılması için çalışmalar devam ederken İBB yönetimi, ne olduysa bir anda karar değiştirip işlemleri durdurdu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü devre dışı bırakıp 'Artık biz bu atları sizin üzerinizden değil, kendi sorumluluğumuzda, belirlediğimiz yerlere göndereceğiz' dedi. Söz konusu atlar da İBB uhdesinde olduğu için İl Müdürlüğü sadece Ruam hastalığı var mı diye muayene eder, hastalık yoksa izin verir, müdahale yetkisi yoktur." diye konuştu.

"İBB sorumluluğunda gönderilen 978 at nerede?"

İBB sorumluluğunda gönderilen atlarla ilgili hiçbir resmi kayıt bulunmadığına dikkat çeken Altunay, "Halihazırda İBB'nin adalardaki ahırlarında 120 at var. 102 at da farklı illere gönderilmişti. Geriye kalan 978 atın ise nerede olduğu meçhul. Sadece Hatay Dörtyol'a gönderilen 100 at konuşuluyor. İBB'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp. Müdürlüklerimizin sorumluluğunda gönderilen atların nerede olduğu ve sağlık durumlarının nasıl olduğu belli. Ancak İBB tarafından farklı yerlere sevk edilen 978 atın nerede olduğu ve sağlık durumlarının nasıl olduğu belli değil." ifadelerini kullandı.

"Atların para karşılığı satıldığı yönünde iddialar var"

İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımını hatırlatan Altunay, "İBB Başkanı, 'Atları satın aldık, bakımlarını yaptık, sağlık kontrollerini yaptık, ilgili kurumlara sevkiyatına da başladık. Şimdi atlarımız yuvalarında. Güvenli ve sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar.' demişti. Şimdi AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak soruyoruz;

1 Atların uygun yaşam koşullarına sahip yerlere ulaştırılması süreci İl Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden gayet sağlıklı, kontrollü ve resmi kayıt usulüyle yönetilirken neden ani bir kararla müdürlük devre dışı bırakıldı?

2- Resmi kurumlar aradan çıkarılınca bu atların sevkiyatı kimler üzerinden yapılmıştır?

3- Bazı atların telef edildiği, atların üzerindeki çiplerin sevkiyat öncesi çıkarıldığı, para karşılığı satıldığı yönünde iddialar var. Bunlara cevabınız nedir?

4- Bugüne kadar toplam kaç tane at; nereye ve kimlere verilmiştir? Bu atların teslim edildiği kişiler tarafından hangi amaçlarla değerlendirilmesi öngörülmüştür?

5- İBB'nin sorumluluğunda gönderilen atlar neden resmi kayıt altına alınmamıştır. Dolayısıyla bu atların akıbeti nedir?

Hayvan candır. Ona yaşam hakkı vermek bir insanlık görevidir. Dolayısıyla biz bu işin takipçisi olduk, bundan sonra da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu atların akıbeti hakkında yönelttiğimiz sorulara ivedilikle cevap bekliyoruz. Kamuoyunun aydınlatılmasını istiyoruz." dedi.