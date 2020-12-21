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Gündem CHP'li İBB'nin skandalına AK Parti'den sert tepki: Büyük hadsizlik
Gündem

CHP'li İBB'nin skandalına AK Parti'den sert tepki: Büyük hadsizlik

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Türkçe Kur'an" skandalına tepki gösteren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "İBB Başkanı'nın 88 yıl önceki hevesle, Kur'an'ı ve ezanı yeniden Türkçe okutması, milletimizin kutsallarına karşı yapılmış büyük bir hadsizliktir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 16:45:00 -

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Mevlana'nın ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlediği Şeb-i Arus töreninde, kadın-erkek semazenlerin bir arada gösteri yapması ve Kur'an'ın Türkçe okunmasına tepkiler devam ediyor.

Twitter hesabından çok anlamlı bir video paylaşarak skandala tepki gösteren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanı'nın 88 yıl önceki hevesle, Kur'an'ı ve ezanı yeniden Türkçe okutması, milletimizin kutsallarına karşı yapılmış büyük bir hadsizliktir. CHP’nin köhnemiş zihniyetinin İstanbul’da yeniden hortlamasına aziz milletimiz müsaade etmeyecektir."

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