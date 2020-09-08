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Aktüel CHP'li Gökçen'den "ikinci öğretimden harç kaldırılsın" önerisi
Aktüel

CHP'li Gökçen'den "ikinci öğretimden harç kaldırılsın" önerisi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 19:21:29 -
CHP'li Gökçen'den "ikinci öğretimden harç kaldırılsın" önerisi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Aynı koşullarda eğitim alan öğrencilerin birine ücretsiz eğitim verirken diğerinden para isteyen anlayış, gençleri yok sayan, gençlerin sesini duymayan ve çağdışı bir anlayıştır. Bir an önce öğrencilerin sesine kulak verilmeli ve harçlar kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, birinci öğretim öğrencilerinden kural olarak harç alınmazken ikinci öğretimlerde ücretsiz eğitimin olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanının ilgili kararına göre devlet üniversitelerinde ikinci öğretim ücretlerinin 2020-2021 akademik yılı için 4 bin 639 liraya yükseldiğini aktaran Gökçen, birçok üniversitenin bu dönemi uzaktan eğitim yöntemiyle geçirme kararı aldığını, birinci öğretim ile ikinci öğretime verilen eğitim arasında herhangi bir fark kalmadığını ifade etti.

Aynı koşullarda eğitim alan, üniversite dönemini geçirmek için aynı masrafları yapan ve aynı kitapları alan öğrenciler arasında ayrım yapıldığını ileri süren Gökçen, aynı şartlarda eğitim alan iki öğrenciden birinin para ödemediğini, birinin harç ödemek zorunda kaldığını kaydetti. Gökçen, vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretlerindeki artışa da dikkati çekti.

Öğrenim ücretlerinin yüzde 50'ye varan artışlarla öğrenciyi zorlayan hale geldiğini belirten Gökçen, şöyle devam etti:

"Herkesin ekonomik açıdan şanslı doğmadığı bir durumda devletin temel görevi, ülkemizin yetenekli gençlerinin bu yetenekleri doğrultusunda ve maddi imkansızlıklardan bağımsız olarak eğitim almalarını sağlamaktır. Ekonomik eşitsizliğin ortadan derhal kalkması gereken yer devlet üniversiteleridir.

Özellikle pandemi döneminde online devam edecek olan bölümler başta olmak üzere tüm fakültelerde ekonomik eşitsizliği ortadan kaldırmak yerine tam da bu eşitsizliği körükleyen anlayıştan vazgeçilmesi gerekir. Aynı koşullarda eğitim alan öğrencilerin birine ücretsiz eğitim verirken diğerinden para isteyen anlayış, gençleri yok sayan, gençlerin sesini duymayan ve çağdışı bir anlayıştır. Bir an önce öğrencilerin sesine kulak verilmeli ve harçlar kaldırılmalıdır."


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