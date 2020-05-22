CHP'li Faik Öztrak'ın iftirasına Savcı Sayan'dan cevap

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir’de cami hoparlöründen ‘Çav Bella’ çalınmasına ilgili olarak 'Ağrı’da cami minarelerinde Saray'ın seçim müziği çalınırken o zaman bu Bakanlar, bu Meclis Başkanı neredeydi” diyerek tepki çeken bir iftirada bulundu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise Faik Öztrak'ın sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Savcı Sayan, "Sayın Öztrak bugün yapmış olduğunuz açıklamada Ağrı’da camilerde dombra müziğinin çalındığını söylemişsiniz.. Seçim otobüsü camiinin yanında geçerken oluşan görüntüyü art niyetli bazı kişiler montajlayıp servis etmişlerdi. Asla böyle bir şey yok. Lütfen düzeltelim" dedi.

Sayan açıklamasının devamında şunları söyledi:

Muhalefet genel başkanı trolliğe soyunup bir ile iftira atıyor... Ağrı’da hiçbir camiide dombra müziği çalınmamıştır... Seçim otobüsü camiinin yanında geçerken çıkan sesi sizin troller camiiden çalındı yalanını uydurdular o gün bütün detayları ile yalan olduğunu ispatladık.