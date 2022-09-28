CHP'li Emir'den grip aşısı manipülasyonu! "65 yaş üstü aşıya ulaşamıyor"

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü kronik rahatsızlık sahibi yaşlılar için, grip aşılarının e-Nabız'da tanımlandığını ve randevu ile aşılama işleminin başladığını duyurdu.

Gelişmeyi Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, "65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları e-Nabız’a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını doktor reçeteleri ile eczanelerden alabilir." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamasından bir gün sonra, grip aşılarına ilişkin manipülasyona soyunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Kronik hastalığı bulunanlar, 65 yaş üstü vatandaşlar dahi aşı bulamıyor. Aşı var ve depolarda ancak Sağlık Bakanı’nın talimatı beklendiği için eczaneler depolardan aşı çekemiyor." dedi.

"Grip aşısının tedarikinde ve dağıtımında sorunlar yaşıyor"

CHP'li Emir, şöyle devam etti:

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakasının ortaya çıktığını biliyoruz ve buna bağlı ölümlerin sayısının da 600 bini geçtiği belirtiliyor. Dolayısıyla grip hastalığını ciddiye almamız gerekiyor. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı hayati önem taşıyor. Korona virüsü salgını halen tam olarak önlememişken, grip aşısının yaygın bir şekilde büyük önem taşıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da grip aşısının tedarikinde ve dağıtımında sorunlar yaşıyor.