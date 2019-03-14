0553 313 94 23

CHP'li Çorlu Belediyesi'nde işçiler greve gidiyor!

Tekirdağ'ın Çorlu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde maaş artışı maddesinde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine sendika aldığı grev kararını belediye binasına astı.

14 Mart 2019 Perşembe 19:31
CHP'li Çorlu Belediyesi'nde işçiler greve gidiyor!

Çorlu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde, maaş artışı maddesinde anlaşma sağlanamadı.

Geçen yılın Aralık ayından bu yana süren ve anlaşma sağlanamayan görüşmelerde geçen Pazartesi günü sendika tarafından grev kararı alındı. Yasal sürenin de dolması üzerine 114 sendikalı işçi, sendikanın almış olduğu grev kararı için belediye önünde toplandı. 

Anlaşma sağlanamazsa greve çıkacaklar

Toplanan işçilere konuşma yapan Belediye İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan, yasal sürenin dolması üzerine grev kararını uygulamak için burada olduklarını söyledi. Özkan, "Herkesin iğrenerek baktığı lağımları temizleyen, insanların doğumundan ölümüne kadar hizmet götüren belediye işçileriyiz. Sizler Çorlu'da yaşıyorsunuz alın teri döküyorsunuz ve bunun da karşılığını almak istiyorsunuz. Bu en doğal hakkınız. Aynı zamanda en iyi hizmeti vermek istiyorsunuz. Bugünün Türkiye'sinde enflasyonun yüzde 30'ların üzerinde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Tekirdağ bölgesinde en düşük yevmiyeyi alan Çorlu Belediyesi'ndeki işçi arkadaşlarımızdır. Belediye başkanı ile bir görüşme yaptık. Bunun masada biteceğini söyledi. Yasal süreç bugün itibariyle bitmiştir. Bir grev sürecine girmek üzereyiz. Grev işçinin en son silahıdır en son istediği şeydir. Bizim amacımız greve çıkmak değil. Biz Çorlu'nun gülen yüzü, güler yüzü olmak istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz ve verileceğine en ufak kuşkumuz yok. Alınan bu kararın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Özkan, belediyenin 7 gün süresinin bulunduğunu belirterek, "Bu süre içinde de anlaşma sağlanamazsa, 114 işçi greve çıkacak" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 19:31
  1. Çorlu Belediyesi
  2. Tekirdağ
  3. grev
  4. CHP'li belediye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Galatasaray maçında 40 bin taraftarımızı stada bekliyoruz"
    1. "Galatasaray maçında 40 bin..
    2. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    3. Pendik'te ceset bulundu
    4. Sivasspor kafilesini taşıyacak uçağa..
    5. Suriye için 7 milyar dolar yardım..
    6. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel..
    7. Huawei avukatları "İran'a yaptırımları..
    8. Balkonda yakalanan FETÖ şüphelisi..
    9. "ABD bağımsız ülkeleri zayıflatmak..
    10. "2023'ten önce son viraj, son seçim"
    11. Tekfen öğrencileri hayat kurtaranları..
    12. Güney Afrika'da 3D yazıcıdan yapılan..
    13. Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinde..
    14. Sivasspor'un uçağına yıldırım isabet..
    15. ‘Tekstil Park Yaşam Alanı’nın temeli..
    16. Çavuşoğlu ve Stoltenberg çini pano..
    17. RTÜK'te yeni dönem! Artık ödül de..
    18. Mehmet Özhaseki'den Akit TV'de önemli..
    19. Beşiktaş, taktik ve şut çalıştı
    20. AP Genel Kurulu'nda kabul edilen "2018..
    21. Trump’tan Brexit açıklaması: “Theresa..
    22. "Bu ülkenin geleceğini kimlere teslim..
    23. Çukurova Basketbol, Avrupa’ya veda etti
    24. Ünlü sanatçı Bülent Çolak: “Bir gün..
    25. Brüksel'deki uluslararası konferansta..
    26. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli..
    27. Çika’nın cenazesi sonrası ’pes’..
    28. Efeler’de Aliya İzzetbegoviç parkı..
    29. Sarıeroğlu, Çorlu’da önce seçim bürosu..
    30. Trabzonspor'da yönetim ve teknik..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu