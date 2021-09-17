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Gündem CHP'li büyükşehir insanları canından bezdirdi! 80'li yılları anımsatan görüntüler
Gündem

CHP'li büyükşehir insanları canından bezdirdi! 80'li yılları anımsatan görüntüler

CHP'li Kadir Albayrak idaresindeki Tekirdağ 80'li yıllara gitti. Çorlu ilçesinde yaşanan su sıkıntısı vatandaşları çileden çıkarttı. TESKi'nin 3 günlük su kesintisi kararı vatandaşları bidonla su sırasına dizerken, su sırası bekleyen bir vatandaş, "Rezillik bunlar rezillik. Arıyoruz açmıyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 09:01:00 -
CHP'li büyükşehir insanları canından bezdirdi! 80'li yılları anımsatan görüntüler

Tekirdağ Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce, su kesintisi bildirimi uzayınca evde su bulamayan vatandaşlar, ellerinde bidon, kova ve mataralarla sokağa döküldü. Tanker önünde su kuyruğu oluşturan kadın, erkek, çoluk çocuk ve çok sayıda vatandaşın görüntüleri Türkiye'de 2000 yılı öncesini hatırlattı.

2000 öncesi Türkiye'sini anımsattı

Çorlu Belediyesi yetkilileri Reşadiye Mahallesi'nde tankerlerle su dağıtması ilkel metoda dönerek ilginç görüntüler oluşturdu. Tankerden su almak için ellerindeki bidonlarla bekleyen vatandaşlar bir süre sonra çileden çıkarken, bu görüntüler Çorlu ilçesine adeta 2000 öncesi Türkiye'sini anımsattı.

Uzun kuyruklar oluştu

Reşadiye Mahallesi'nde tankerlerden su taşıyan vatandaşlar ellerine aldıkları bidonlarla su beklerken, tankerinin önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

"Rezillik bunlar rezillik"

Sıra bekleyen vatandaşlar, "3 gündür sular kesik. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Kimse bir açıklama yapmıyor. 3 gündür sular kesik. Şu doldurmaya çalışıyoruz. Rezillik bunlar rezillik. Arıyoruz açmıyorlar. Suyumuz gelsin artık" dedi.

 

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Yorumlar

ali

hiç zannetmiyorum halk özlemiş o günleri
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