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Gündem CHP'li Bulut'tan Ekrem'in fotoğrafını cumhurbaşkanlığı forsu ile paylaşan başkanlara tepki: Ergen hareketler
Gündem

CHP'li Bulut'tan Ekrem'in fotoğrafını cumhurbaşkanlığı forsu ile paylaşan başkanlara tepki: Ergen hareketler

Yeniakit Publisher
2024-08-07 01:03:00 -

Bazı CHP'li belediye başkanlarının Ekrem'in fotoğrafını cumhurbaşkanlığı forsu ile paylaşmasına CHP'li Bulut'tan tepki geldi.

CHP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını cumhurbaşkanlığı forsu ile paylaşmışlardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP’li belediye başkanlarına tepki gösterdi.

"BAZI ERGEN HAREKETLER"

Halk Tv yayınında Sibel Erdem’e konuşan Bulut, söz konusu paylaşımlara ilişkin “Bazı ergen hareketler” ifadesini kullandı.

Bulut, “Uzmanı değilim ama görevli olduğum alan iletişim olunca, bu konularda bazen fena şaşırıyorum. ‘Ne gerek var’ diye insan tepkisini koyuyor. Sabah uyanıp tekrar o tweet’e baktıklarında ne kadar gereksiz ya da ne kadar yanlış bir şey yaptıklarını farketmişlerdir. Artık nereden doluyorlarsa.” dedi.

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