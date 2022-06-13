CHP’li Beşiktaş'ta 'huzur'lu soygun

Son dönemde adrese teslim ihalelerle, yandaşlarla şişirilen kadrolarla ve akrabalara peşkeş çekilen makam koltukları ile CHP’nin arpalığa dönen Beşiktaş Belediyesi ile ilgili yeni rezaletleri deşifre etmeye devam ediyoruz. Yaşanan talan nedeniyle maaş ödeyemeyecek hale geldiği Sayıştay raporlarına yansıyan CHP’li belediyenin, “huzur hakkı” adı altında çok sayıda ilçe yöneticisine çalışmadıkları halde maaş ödediği ortaya çıktı.

Personel A.Ş. CHP arpalığı gibi

Hizmet yerine rezaletlerle gündeme gelen CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde gün geçmiyor ki yeni bir skandal patlak vermesin. Daha önce çok sayıda yönetici yakınının ballı koltuklara oturtulduğunu deşifre ettiğimiz Beşiktaş Belediyesi’nin şimdi de “ücret” adı altında kamunun kaynaklarını parti teşkilatlarına peşkeş çektiği ortaya çıktı. CHP’li teşkilat mensuplarının, toplamda bin 996 personeli varken ve 2018’de 2 milyon 295 bin 255 lira vergi öderken, yeni yönetimle birlikte personel sayısı 3 bin 250’ye çıktı. 2020’de vergi hanesine “matrahsız” yazan ve vergi ödeyemez hale gelerek adım adım iflasa sürüklenen Beşiktaş Belediyesi’nin, Personel Hizmetleri A.Ş.’ye çöreklendiği öğrenildi.

Kasada para yok yandaşa var

Başkanlığını CHP’li Rıza Akpolat’ın yaptığı Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Personel Hizmetleri A.Ş.’nin “Yönetim Kurulu Üyesi” sayısının sırf bankamatikleri beslemek için artırıldığı ortaya çıktı. Geçmiş dönemde başkan dâhil 12 olan Yönetim Kurulu Üyesi sayısının yeni yönetimle birlikte 23’e çıktığı ve belediyede çalışmadıkları halde çok sayıda CHP teşkilat mensubuna “huzur hakkı” adı altında maaş ödendiği öğrenildi. Akpolat’ın okul arkadaşı Ozan İş’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğü Personel A.Ş.’de, Belediye Başkan Yardımcıları Seyhun Şahin ve İlker Özsalman’ın yanı sıra 13 Meclis Üyesi “huzur hakkı” adı altında nemalanıyor. Kamunun kaynaklarıyla cebini dolduran CHP’li Meclis Üyeleri arasında, Hasan Bozkurter, Turan Yel, İlker Uluer, Yıldız Kaya, Suadiye Gizem Aksoylu, Önder Gedik, Devrim Alparslan, Soner Karakuş, Rıza Gül, Mehmet Ali Tüy, Murat Arslan, Erşen Cesur ve Erdem Merakoğlu Göksel yer alıyor.

Teşkilatın maaşı belediyeden

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimler sonrası göreve gelen yeni yönetim ile birlikte liyakatten uzak yandaş kadrolaşmaya ağırlık veren CHP’liler, mesailerini parti binasında harcayan teşkilat mensuplarını da belediye kasasından semirtiyor. CHP Beşiktaş İlçe Kadın Kolu Başkanı Deniz Balfidan, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Aktan, Örgütten Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Gülser Sabuncu ile Beşiktaş Belediye eski Başkan Yardımcısı Mustafa Tosun’un eşi Selma Tosun, hiç çalışmadıkları halde Personel A.Ş.’den maaş alıyor.

Mahalle temsilcisi huzuru buldu

Rezaletin bununla sınırlı kalmadığı Personel Hizmetleri A.Ş’de, CHP’li mahalle temsilcilerine de kamunun kaynaklarından ballı maaş ödeniyor. CHP Nispetiye Mahalle Temsilcisi Murat Dündar Uçan ile Dikilitaş Mahalle Temsilcisi Emin Silgu, hiç çalışmadan ‘huzur hakkı’ alıyor. Silgu’nun akrabaları Melike Silgu, Sabahattin Silgu, Erhan Silgu, Kemal Silgu, Yuşa Silgu, Salih Silgu ve Kadri Silgu da istihdam ediliyor. Ayrıca, ismi ‘İSKİ skandalına’ karşına Nurettin Sözen’in yeğeni olan ve belediyede ne iş yaptığı belli olmayan Rıfat Sözen de ‘Yönetim Kurulu Üyesi’ sıfatıyla ücret alan CHP’li bankamatikler arasında yer alıyor. Skandal kadrolaşma ve peşkeş, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.’nin nasıl adım adım iflasa sürüklendiğini gözler önüne serdi.

Akit yazdı, ballı maaş kesildi

Öte yandan, Akit 20 Ağustos 2021’de, “CHP’li Tanyeri’ye askerde de ‘huzur hakkı’ parası” başlıklı haberinde CHP İlçe Başkan Yardımcısı Ender Tanyeri’nin askerde olduğu halde hukuk ve etik kurallarını çiğneyerek Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla huzur hakkı adı altında ücret almaya devam ettiğini ifşa etmişti. Akit’in haberi sonrası harekete geçen Beşiktaş Kaymakamlığı, Tanyeri’nin ballı maaşını kesmişti.