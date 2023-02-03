CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlarda aralarında Ataşehir Belediyesinde görevli iki belediye başkan yardımcısı ile olay tarihinde Ataşehir'de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen ancak şu an Kadıköy Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan kişiyle birlikte toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.

'Şüpheli' sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki farklı İhaleye Fesat Karıştırma soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Soruşturmada dosyasında, ilk tespitin Ataşehir Belediyesi ile bir büro mobilya şirketi arasında olduğu belirtildi. 2013 yılındaki ihalede, belediyenin büro malzemeleri alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Firmanın toplamda 5 farklı ihaleden güncel değeri hesaplanmamış haliyle 2 milyon lira kazanç elde edildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA