  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Siyaset

CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. 'Şüpheli' sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 11:24:00 - 2023-02-03 11:26:21
CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlarda aralarında Ataşehir Belediyesinde görevli iki belediye başkan yardımcısı ile olay tarihinde Ataşehir'de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen ancak şu an Kadıköy Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan kişiyle birlikte toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.

'Şüpheli' sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki farklı İhaleye Fesat Karıştırma soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Soruşturmada dosyasında, ilk tespitin Ataşehir Belediyesi ile bir büro mobilya şirketi arasında olduğu belirtildi. 2013 yılındaki ihalede, belediyenin büro malzemeleri alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Firmanın toplamda 5 farklı ihaleden güncel değeri hesaplanmamış haliyle 2 milyon lira kazanç elde edildiği kaydedildi. 

Kaynak: DHA

AP'deki yolsuzluk genişliyor
AP'deki yolsuzluk genişliyor

Dünya

AP'deki yolsuzluk genişliyor

AP'deki yolsuzluk skandalı Polonya'ya sıçradı
AP'deki yolsuzluk skandalı Polonya'ya sıçradı

Dünya

AP'deki yolsuzluk skandalı Polonya'ya sıçradı

Afganistan’da yolsuzluk sona erdi ekonomi büyüdü!
Afganistan’da yolsuzluk sona erdi ekonomi büyüdü!

Ekonomi

Afganistan’da yolsuzluk sona erdi ekonomi büyüdü!

İmamoğlu'nun yoldaşı yolsuzluk kraliçesi çıktı!
İmamoğlu'nun yoldaşı yolsuzluk kraliçesi çıktı!

Gündem

İmamoğlu'nun yoldaşı yolsuzluk kraliçesi çıktı!

Gözaltılar var! İP'li Belediyede yolsuzluk ve rüşvet çarkı
Gözaltılar var! İP'li Belediyede yolsuzluk ve rüşvet çarkı

Gündem

Gözaltılar var! İP'li Belediyede yolsuzluk ve rüşvet çarkı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Millet

Chpkk lidan baska ne beklenir alanda verende domuzdan asagi bir mahlukdur ki fikir fakiri toplumlarda uyaniklik saniliyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23