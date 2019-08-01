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CHP’li belediyeler 4 ayda döküldü

Seçimler öncesinde “belediyecilik bizim işimiz” diyerek halkı kandıran CHP’li belediyeler tel tel dökülüyor. İstanbul ve İzmir çöpe boğulurken, Adana’da işçilere maaş ödenemiyor, Nilüfer ilçesinde başkan imarsız alana villasını dikti, Kemalpaşa’da başkan ‘mafyacılık’ oynuyor. İmamoğlu ise tatil arasında fırsat bulursa İstanbul’a uğruyor...

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:26
CHP’li belediyeler 4 ayda döküldü

Yerel seçimler sürecinde “dermanbelediyeciliği” olarak siyaset yapan CHP, verdiği sözleri unuttu. Seçim meydanlarında şov yapan CHP’li isimler, mazbatayı alır almaz millete dokunan hizmetlerin yanından bile geçemedi. Skandallara her gün bir yenisini ekleyen CHP’li belediyeler, 4 ayda bir arpa boyu yol katedemedi. Gazetemiz Akit, CHP’li belediyelerin 4 aylık ‘çalışmama’ grafiğini gözler önüne serdi.

Trafiği 'yer verin' diyerek çözdü

İstanbullulara hizmet etmek için sabırsızlanıyorum” diyen CHP’li Ekrem İmamoğlu, mazbatayı aldıktan 23 gün sonra tatile gitti. Geldiği günden beri 5 il gezen İmamoğlu, kendi şehrinde sadece 8 gün kaldı. İmamoğlu yönetimindeki İBB Beyaz Masa’ya iletilen şikayetler, kulak arkası edildi. AK Parti döneminde anlık çözümleriyle İstanbul’u rahatlatan Beyaz Masa, şimdilerde vatandaşı bezdirmiş durumda. Seçimlerden önce İstanbul’un trafik sorununu çözeceğini öne süren CHP’li İmamoğlu, “Trafik sorununu çözeceğim ama şimdi değil, kışın..” dedi.

3 haftada İstanbul temposuna dayanamayan İmamoğlu, trafik sorunu ile ilgili “Metrobüste yaşlılara yer vereceksiniz, insanlara kibar davranacaksınız, herkes birbirine gülümseyecek” yanıtını verdi.

Yeşil kentler çöpe saplandı

Yeşil alan kalmadı’ diye yaygara koparan CHP’nin yönettiği Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sırf kendisine villa yaptırabilmek için bölgede bulunan onlarca ağaca kıydı. CHP’li başkanın villa skandalı bununla da sınırlı kalmadı. Başkan Turgay Erdem’in villası için inşaat yaptığı alanın imara da kapalı olduğu belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Avrupa’dan ödül aldık” diyerek övündüğü CHP belediyeciliği, adım adım vatandaşı canından bezdirdi. Şişli ve Avcılar başta olmak üzere CHP’nin yönettiği pek çok ilçede sokaklarda çöp dağları oluştu. Çöpler günlerce sokaktan toplanmadı. CHP’nin yönettiği İzmir’in Bornova ilçesinde de 90 yılları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Bornova Belediyesi’nin seçimlere kadar haftada bir, seçimlerden sonra ise temizleme işlemini yapmamaya başladığı öne sürüldü.

Yavaş 41 kat artışla ihale

Melih Gökçek başkanlığındaki 2016, 2017, 2018 yılı ihalelerinde aylık ödeme bedeli 109 bin 645 TL iken, Ankaralılar, Yavaş’ın ihalesiyle yabani ot temizliğine 41 kat artışla her ay 4 milyon 520 bin 323 TL ödeyecek.

Adana’da maaşlar ödenemiyor, İzmir’de kabadayılık!

Adana’nın CHP’li Belediye Başkanı, 31 Mart’tan bu yana geçen 3 ayda belediyeyi maaş ödeyemez hale getirdi. Her ay düzenli bir şekilde maaşların ödendiği Adana Belediyesi’nin CHP tarafından ele geçirilmesinin ardından maaş krizi yaşandı. CHP’li Zeydan Karalar, işçilerin aylık kazançlarını daha ilk ayda ödemekte zorlandı. Emekçiler geç de olsa maaşlarını alabildi. HDP ve İP’in oylarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen CHP’li Mansur Yavaş’ın canlı yayın şovuyla gerçekleştirdiği “yabani ot temizliği” ihalesi, önceki döneme oranla 41 kat yüksek bedelle tamamlandı. 

İzmir Kemalpaşa’nın CHP’li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ise mafyalığa soyundu. Alacak verecek meselesi yüzünden eski ortağı Sinan Küçük’ün mekanını basan Karakayalı, iş yeri sahibini darp etti.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:26
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. AK Parti
  5. Nilüfer Belediyesi
  6. Turgay Erdem
  7. Kemal Kılıçdaroğlu
  8. Bornova Belediyesi
  9. Melih Gökçek
  10. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  11. Zeydan Karalar
  12. Adana Belediyesi
  13. Rıdvan Karakayalı
  14. Mansur Yavaş

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