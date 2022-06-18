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Yerel CHP'li belediye önlem almayınca iş vatandaşa düştü
Yerel

CHP'li belediye önlem almayınca iş vatandaşa düştü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda meydana gelen çökme üzerine bir mahalle sakini, çukurun içerisine ağaç dalı bırakıp, çevresine de dolap çekmecesi koydu. Vatandaşın aldığı tedbir görenleri gülümsetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 17:44:00 - 2022-06-18 17:48:12
CHP'li belediye önlem almayınca iş vatandaşa düştü

Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi ile Gülnihal Sokak ayrımında iki gün önce yol çöktü. Belediyenin konuya ilgisiz kaldığını ifade eden bir sokak sakini, muhtemel bir tehlikeye karşı çukurun içine ağaç dalı bıraktı. Duyarlı vatandaş sonra da çukur çevresine dolap çekmeceleri koyarak, araçların çukura düşmemesi için önlem aldı.

Çukurun olduğu yoldan geçen araç sürücüleri, alınan önlem sonrası çukurun yanından geçerek yoluna devam etti. Bazı sürücüler ise alınan önlemi görünce şaşkınlık yaşadı. Havuzlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Özgür, çukurun kapatılması için belediye yetkililerine gerekli bilgilendirmeyi yaptığını söyledi.
Yoldaki çukur daha sonra belediye ekipleri tarafından kapatıldı.

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