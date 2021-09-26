CHP’li belediye işçiyi kovup heykel ihalesine çıktı

Böbrek ticareti, taciz ve çocuk istismarı rezaletiyle çalkalanan, 300’den fazla yönetici yakınının torpilli kadrolara atanmasıyla akraba semirtme merkezine dönen CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nin, sülale boyu vurgundan arta kalan belediye bütçesini heykele harcadığı ortaya çıktı.

İşçilere büyük kıyım

Milletin koronavirüs salgını, deprem, yangın, sel gibi afetlerle boğuştuğu, devletin ise hem afetzedelere yardım için tüm imkanlarını seferber ettiği hem de devasa icraatları faaliyete geçirdiği günümüzde CHP, belediyeler üzerinden şehirleri heykele boğmaya devam ediyor. Torpilli kadrolaşma nedeniyle CHP’nin arpalığına dönerek nepotizm bataklığına saplanan Yenimahalle Belediyesi’nde büyük bir skandal daha patlak verdi. Akit’in 21 Eylül’de, “Yenimahalle Belediyesinde işçi kıyımı” başlığıyla gündeme getirdiği ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı YENİMEK Kurs Merkezi’nde asgari ücretle çalışan 28 öğretmenin bütçe olmadığı gerekçesiyle iş akdinin feshedildiği gün, CHP’li belediye yaklaşık 150 asgari ücret tutarında heykel alımı yaptı.

Parayı betona gömdüler

CHP’li Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 26 Ağustos 2021’de gerçekleştirilen “Heykel Alınması İşi” ihalesinde, milletin 402 bin lirası betona gömüldü. 21/F maddesi işletilerek davet usulüyle gerçekleşen elektronik ihaleye yalnızca bir firma teklif verirken, ihale adrese teslim şekilde Gür Grup Bilgisayar Danışmanlık LTD şirketine paslandı. CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nin, aralarında hamilelerin de olduğu 28 usta öğreticinin iş akdinin bütçe sıkıntısı nedeniyle feshedildiği gün belediyenin kaynaklarını heykele aktarması, her fırsatta “millet aç” sloganını tekrarlayan CHP’nin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.