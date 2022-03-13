CHP’li Bekaroğlu sonunda doğru bir iş yaptı! Aynı soruyu kendi partine ne zaman soracaksın?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Ukraynalı mültecilerin Avrupa’ya gidişiyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bekaroğlu’ndan Ümit Özdağ sorusu: Ukraynalı mülteciler için bir şey dediğini duyan var mı?

Suriye’deki iç savaştan kaçan mültecilere büyük bir kabusu yaşatan Avrupa Ukraynalı mültecilere koşulsuz olarak kapılarını açtı ve onlara her türlü imkanı sağladı. Avrupa’ya giden Ukraynalı mülteciler üzerinden ‘ırkçı’ söylemleriyle bilinen Ümit Özdağ’ı eleştiren CHP’li Mehmet Bekaroğlu, “Takip edemedim; Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ Ukraynalı mülteciler için bir şey dediğini duyan var mı?” diye sordu.

Aynı soruyu kendi partine ne zaman soracaksın?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, içinde bulunduğu partinin özellikle Suriyeli mültecilere yönelik sergilediği düşmanlığı görmemezlikten geliyor. Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere partinin her kademesinden Suriyelilere yönelik ‘iğrenç’ ifadeler kullananlara karşı suskunluğunu koruyan Bekaroğlu’na, “Aynı soruyu kendi partin olan CHP’ye de sor” mesajı gönderiliyor.