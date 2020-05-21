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Gündem

CHP'li Barış Yarkadaş sansürlü video paylaşıp alçak saldırıyı aklamaya çalıştı

26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından belli yerleri sansürlenen bir video paylaşarak Adana'da Vefa Sosyal Destek ekibine düzenlenen alçak saldırıyı aklamaya çalıştı. Videonun orijinalinde CHP'lilerin polise terörist diyerek saldırdıkları ve Yarkadaş'ın videodan bu kısımları kırptığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:41:00 - 2020-05-21 13:42:04

Adana'da, Vefa Sosyal Destek ekibi, Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla yardım dağıtırken saldırıya uğradı. Saldırganlardan birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu ortaya çıktı.

26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, alçak saldırıyı aklamaya çalışarak Twitter hesabından bir video paylaşıp "Başarılı haber ajansı ANKA, gerçeği ortaya çıkardı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'PKK' benzetmesi yüzünden tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın VEFA Destek Grubu üyeleriyle yaşadığı tartışmanın görüntüsü. Arkadaşımıza annesinin yanında silah çekiliyor" iddiasında bulundu.

Video sansürlü çıktı

Barış Yarkadaş'ın sinsi operasyonu pek uzun sürmedi. Yarkadaş'ın alçak saldırıyı aklamak için Twitter'da belli yerleri sansürlenmiş bir video paylaştığı ortaya çıktı. Videonun orijinalinde, şahısların polislerimize dahil "teröristsiniz" diyerek saldırdığı görülüyor.

Olay

Valilikçe olaya ilişkin 15 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubunca gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yıldırım, itiraz üzerine tutuklanmıştı.

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