CHP’li bankamatik yeğen işbaşı yaptı

Akit’in 14 Temmuz 2021’deki, “Suskunluğun sebebi bankamatik yeğen” manşetinden sonra, belediyenin tahsis ettiği araçla Anadolu’yu karış karış gezen ve çalışmadan maaş alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bankamatik yeğeni Rojda Karadaş’ın, Beşiktaş Belediyesi’ndeki işinin başına geri döndüğü öğrenildi.

Akit yazdı işe döndü

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit’in ifşa ettiği “bankamatik yeğen” skandalında sürpriz bir gelişme yaşandı. Akit’in 14 Temmuz 2021’deki, “Suskunluğun sebebi bankamatik yeğen” manşetinden sonra, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bankamatik memuru olan ve yıllardır işe gitmeyen yeğeni Rojda Karadaş’ın apar topar işbaşı yaptığı ortaya çıktı. Belediyenin tahsis ettiği araçla Anadolu’yu karış karış gezen Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Rojda’nın, haberimizin ardından süresiz tatiline son vererek, bir yıldır faaliyete geçemeyen ve açılışı sürekli ertelenen Beşiktaş Belediyesi iştiraki Halkmarket’te çalışmaya başladığı belirlendi.

Lüks aracı sattı

Öte yandan, ilk olarak 27 Aralık 2018 tarihinde belediyede işe alınan ve bir yıl sonra 25 Eylül 2020’de belediye meclis kararıyla sözleşmeli personel statüsüne yükseltilerek özlük hakları iyileştirilen Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Rojda’nın, henüz görevinin ikinci yılında, 12 Aralık 2020’de yaklaşık 450 bin TL ödeyerek 34 DLL 142 plakalı Peugeot 3008 marka bir jeep satın aldığı ve haberimizin ardından panikleyerek lüks aracını Van’da sattığı bildirildi.

Pandemiye sığındı

Konuyla ilgili ulaştığımız Rojda Karadaş, hakkındaki “bankamatik” iddialarını “pandemide dönüşümlü olarak çalışıyordum” sözleriyle geçiştirirken, 450 bin TL’lik aracı nasıl aldığını ise bir türlü izah edemedi. Kılıçdaroğlu’nun yeğeni, Beşiktaş’ta torpilli olarak işe alınması ile ilgili sorumuza ise, “Belediyelerde herkes birilerinin referansıyla çalışıyor” şeklinde cevap vererek, CHP’li belediyelerin nasıl akraba ve yandaş semirtme çiftliğine döndüğünü itiraf etti.

Tanıyan çıkmamıştı

Akit, yaptığı araştırmada Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne çalıştığı ifade edilen Kılıçdaroğlu’nun yeğeninin ne ofisine, ne de adını bilen bir memura rastlanmamıştı. Konuyla ilgili ulaştığımız belediye yetkilileri ise, resmi kayıtlar ortadayken “Rojda hanımın yeri belli değil. Sistemde ismi görünmüyor” diyerek bankamatik rezaletini itiraf etmişti. Karadaş’ın, sistemde adı gözükmediği halde “danışman” sıfatıyla Beşiktaş Belediyesi yönetim kademesiyle Anadolu gezilerine katılması ve kendisine 34 BYN 11 plakalı 2019 model Renault Megane marka lüks araç tahsis edilmesi, CHP’li belediyelerde yaşanan soygun düzenini bir kez daha gözler önüne sermişti.

“Huzur”u bozulmuş

Hatırlanacağı üzere dünkü “CHP’li Beşiktaş’taki ballı maaşa Akit freni” sürmanşetimizde de, Akit’in yayınları sonrası, askerde olduğu halde Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.’den ‘Huzur Hakkı’ adı altında nemalanmaya devam eden CHP Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı Ender Tanyeri’nin avanta maaşının kesildiğini ve geçmiş ödemelerin tahsil edildiğini duyurmuştuk.