CHP’li Aras’ın ataması iptal

CHP’li belediyelerdeki yolsuzlukları, tacizleri ve liyakatsiz atamaları eşine ender rastlanır bir fikri takiple ifşa eden Akit’in yayınları sonuçlarını veriyor. Haberden sonra harekete geçen Yenimahalle Kaymakamlığı’nın, yaptığı incelemenin ardından İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, usulsüz şekilde Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan CHP’li Erhan Aras’ın atamasının mevzuata aykırı olduğu ve iptalinin uygun olacağı ifadelerine verildiği ortaya çıktı.

Atama mevzuata aykırı

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit’in ifşa ettiği CHP’li Yenimahalle Belediyesi’ndeki usulsüz atama skandalında sürpriz bir gelişme yaşandı. Akit’in 4 Eylül 2021’de “Yenimahalle’de usulsüz atama” başlıklı haberinden sonra, sınav sistemi engelini aşmak için istisnai memurluk kadrosuyla ‘Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanan ve 10 yıl hizmet süre şartını sağlamadan usulsüz şekilde CHP’li Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan Erhan Aras’ın atamasının iptali için kamu kurumları harekete geçti. Akit’in haberini ihbar kabul eden Yenimahalle Kaymakamlığı, yaptığı incelemenin ardından İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, CHP’li Aras’ın atamasının mevzuat hükümlerine aykırı olduğu ve iptalinin uygun olacağı görüşünü bildirdi.

Yetki bakanlıkta

Yenimahalle Kaymakamlığı tarafından hazırlanan yazı ve eklerinde, usulsüz atamanın 2018 Sayıştay raporuna yansıdığı vurgulanarak, “Belirtilen mevzuat hükümlerinden ve yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yapılan atama mevzuatta belirtilen hükümlere aykırı olup, yapılan atamanın iptali uygun olur” ifadelerine yer verildi. Anayasal bir kurum olan Sayıştay’ın görüşleri doğrultusunda işlem tesis etmenin uygun olacağının bildirildiği yazıda, CHP’li Erhan Aras’la ilgili işlem yapmaya yetkili merci olarak ise İçişleri Bakanlığı işaret edildi.

Akit’in ifşa ettiği skandal atamada, 02.09.2009’da ‘Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanan CHP’li Aras’ın 25.02.2011 tarihinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü yapıldığı, 10 yıl hizmet süresi şartını sağlamadan 04.04.2012 tarihinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği belirlenmişti.

Usulsüz müdürlük

Usulsüz atama 2018 yılı Sayıştay raporlarına şu ifadelerle yansımıştı: “04.04.2012 tarihinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandığı tarihte 68/B Maddesinin b fıkrasındaki en az 10 yıl hizmet süre şartını da sağlamadığı görülmüştür. Sonuç olarak Özel Kalem Müdürlüğünden İnsan Kaynakları Müdürlüğüne atanan ve sonrasında Başkan Yardımcılığına ataması yapılan E.A.’ın Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında belirtilen görevde yükselme sınav şartını ve 657 sayılı Kanunun 68/B maddesindeki süre şartlarını sağlamadan ataması yapılmıştır.”

Kayınçoya kıyak

Öte yandan; Akit, 13 Eylül 2021’de “Belediye değil akraba çiftliği” başlıklı haberinde, usulsüz şekilde Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan Erhan Aras’ın, CHP’li Başkan Fethi Yaşar’ın oğlu Bülent Yaşar’ın eşi Merve Yaşar’ın kardeşi olduğunu belgelemişti.