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CHP'li aday partilileri şoke etti! O mesajda neler yazıyor?

CHP'de iki dönem Ölüdeniz Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Fethiye Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Keramettin Yılmaz, törenle AK Parti'ye geçeceğini partililere mesaj atarak duyurdu.

08 Ocak 2019 Salı 11:14
CHP'li aday partilileri şoke etti! O mesajda neler yazıyor?

CHP'de iki dönem belediye başkanlığı yapan ve mart yerel seçimlerinde CHP'den Fethiye Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Keramettin Yılmaz törenle AK Parti'ye geçeceğini duyurdu.

İki dönem Ölüdeniz Belediye Başkanlığı yapan, 2014 seçimlerinde CHP'nin başkan adayı olan ve Mart 2019 seçimlerinde CHP Fethiye Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan Keramettin Yılmaz, törenle AK Parti'ye katılacağını ilan etti.

Partililere mesaj attı

CHP'lileri şok eden olay, Yılmaz'ın AK Parti'ye katılım törenini toplu SMS mesajları ile partililer de göndermesi ile öfkeye dönüştü. Bazı CHP'liler sosyal medya hesaplarından sert tepki verdi.

Keramettin Yılmaz DSİ'de yapılacak olan AK Parti'ye geçiş töreninde açıklama yapacağını bildirdi. Yılmaz, CHP'den Fethiye için aday adaylığını açıklamasıyla birlikte seçim aracını hazırlatarak çalışmalara başlamıştı.

15 yıl cezaya çarptırılmıştı

Keramettin Yılmaz, Ölüdeniz Belediye Başkanlığı döneminde 2007 yılında adı ihale yolsuzluğuna karışarak "Kelebek Operasyonu" ile gözaltına alınmış, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yılmaz ile birlikte, Ölüdeniz Belediyesi çalışanları, müteahhitler ve ihale komisyonunda bazı görevliler de hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:14
  1. Keramettin Yılmaz
  2. CHP

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